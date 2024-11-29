Göztepe, Başakşehir'e Konuk Oluyor - Son Dakika
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Göztepe, Başakşehir'e Konuk Oluyor

Göztepe, Başakşehir\'e Konuk Oluyor

Göztepe, Süper Lig 14. haftasında yarın Başakşehir ile deplasmanda mücadele edecek.

29.11.2024 12:33
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe, yarın saat 19.00'da Başakşehir'e konuk olacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 21 puanla 5. sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 16 puanla 8. sırada bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaşİstanbul'da mağlup ederek ilk deplasman galibiyeti alan Göztepe, yarın da Başakşehir'i yenerek üst üste ikinci dış sahada kazanmak istiyor.

Sakatlıkları nedeniyle Kubilay Kanatsızkuş ve Isaac Solet'in forma giyemeyeceği Göztepe'de, Doğan Erdoğan ve Ahmed Ildız'ın durumlarının ise maç saatinde yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı ifade edildi.

Çağdaş Altay düdük çalacak

Başakşehir ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Emrah Ünal ile Abdullah Uğur Sarı yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yusuf Ziya Gündüz olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Başakşehir, Politika, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

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