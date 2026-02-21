Göztepe, Trendyol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen son antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar, bugün uçakla İstanbul'a giderek kampa girecek.
Son Dakika › Spor › Göztepe, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?