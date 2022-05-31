Göztepe'de 3 yabancı takımda kalacak

Süper Lig'den 5 yıl sonra düşüp yeni sezonde Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Göztepe'de Ndiaye, Nwobodo, Burekovic, Di Santo ve Soner'le yollar resmen ayrılırken, sözleşmeleri süren 3 yabancı futbolcunun takımda kalacağı bildirildi. Sarı-kırmızılılara sezon başında gelen Lourency, Baku ve Tijanic'e şu ana kadar hiçbir teklif gelmediği ve bu oyuncularla yeni sezonda yola devam edileceği öğrenildi.

Göztepe'de kaleci Piric, Moubandje, Tannane, Jahovic, Arslanagic, Wilker ve Mihojevic ise 2022-2023 sezonunda takımda görev almayacak. Mukaveleleri süren Arslanagic'e Belçika'dan ciddi teklifler geldiği bildirilirken, Piric ve Mihojevic'in ise karşılıklı anlaşma sağlanarak gönderileceği kaydedildi. Devir işlemlerinin henüz resmileşmediği Göztepe'de yeni yönetim ve teknik ekibin belirsizliği ise sürüyor.