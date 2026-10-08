Göztepe, Eyüpspor deplasmanı öncesi Urla'da savunma-hücum varyasyonları çalıştı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan takım, günü savunma-hücum varyasyonlarıyla tamamladı.

Göztepe, 12 Ekim'de Eyüpspor'a konuk olacak.