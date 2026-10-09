Göztepe, Eyüpspor maçı öncesi Urla'da savunma-hücum varyasyonları üzerinde çalıştı

Göztepe, Eyüpspor maçı öncesi Urla'da savunma-hücum varyasyonları üzerinde çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lig'in 7. haftasında deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürdü. Stoilov yönetimindeki antrenmanda ısınma ve pas çalışmaları ile dar alanda oyun ve savunma-hücum varyasyonları yapıldı; 12 Ekim'de Eyüpspor'a konuk olacak.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Dar alanda oyun oynanan antrenman savunma-hücum varyasyonlarıyla tamamladı.
Göztepe, 12 Ekim'de Eyüpspor'a konuk olacak.
Kaynak: AA
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