Göztepe, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek Süper Lig'e çıktı

Trendyol 1 Lig'in 32. haftasında Göztepe evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla mağlup ederek, Eyüpspor'un ardındın Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu.
Maçtan dakikalar
5. dakika Messaoudi, Yiğit Efe'nin hatalı pasında orta sahadan gelen pasta topu kontrol edip kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul üzerine gelen meşin yuvarlağı kurtardı.
33. dakikada Göztepe'de Yalçın'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Ogün'ün kale önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Çetin'de kaldı.
41. dakikada Dennis ceza sahası dışında kontrol ettiği topla birlikte ceza sahasına girip pasını kale önündeki Romulo'ya bıraktı. Romula boş kale önünde sağ ayağıyla meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarı gönderdi.
77. dakikada Doğan'ın pasında topu önüne alıp iki rakibinin arasından geçip ceza sahası içine giren Fıratcan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
90+3. dakikada Lundqvist orta sahada Musa'dan kazandığı topu solundaki Kubilay'a bıraktı. Kubilay'ın ceza sahası içi solundan ortasında Lundqvist'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Tarkan Serbest (Fıratcan Üzüm dk. 30), Ümit Akdağ, Ogün Bayrak, Celil Yüksel (Ramon-Pascal Lundqvist dk. 64), Yalçın Kayan (Doğan Erdoğan dk. 64), Anthony Junior Dennis, Billel Messaoudi (Kubilay Kanatsızkuş dk. 64), Romulo
Yedekler: Arda Özçimen, Lasse Nielsen, Atınç Nukan, Ahmed Ildız, Ensar Aksakal, Kenneth Mamah
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Oğuzhan Berber, Francis Nzaba (Özgür Çek dk. 89), Yasin Güreler, Yiğit Efe Demir (Oltan Karakullukçu dk. 89), Alperen Babacan, James Lea Siliki (Musa Çağıran dk. 46), Ensar Kemaloğlu, Bentley, Amilton, Melih Bostan (Mustapha Yatabare dk. 62)
Yedekler: Orkun Özdemir, Rahman Buğra Çağıran, Elias Durmaz, Jimmy Durmaz, Özgür Baran Aksaka, Arda Temur
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Goller: Fıratcan Üzüm (dk. 77), Lundqvist (dk. 90+3) (Göztepe)
Sarı kartlar: Ümit Akdağ, Ogün Bayrak (Göztepe), Oğuzhan Berber (Gençlerbirliği) - İZMİR
Son Dakika › Spor › Göztepe, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek Süper Lig'e çıktı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?