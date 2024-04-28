Göztepe, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek Süper Lig'e çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek Süper Lig'e çıktı

Trendyol 1 Lig'in 32. haftasında Göztepe, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla mağlup ederek, Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu. Maçta Fıratcan Üzüm ve Lundqvist'in attığı gollerle Göztepe galip geldi.

28.04.2024 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1 Lig'in 32. haftasında Göztepe evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla mağlup ederek, Eyüpspor'un ardındın Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu.

Maçtan dakikalar

5. dakika Messaoudi, Yiğit Efe'nin hatalı pasında orta sahadan gelen pasta topu kontrol edip kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul üzerine gelen meşin yuvarlağı kurtardı.

33. dakikada Göztepe'de Yalçın'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Ogün'ün kale önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Çetin'de kaldı.

41. dakikada Dennis ceza sahası dışında kontrol ettiği topla birlikte ceza sahasına girip pasını kale önündeki Romulo'ya bıraktı. Romula boş kale önünde sağ ayağıyla meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarı gönderdi.

77. dakikada Doğan'ın pasında topu önüne alıp iki rakibinin arasından geçip ceza sahası içine giren Fıratcan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

90+3. dakikada Lundqvist orta sahada Musa'dan kazandığı topu solundaki Kubilay'a bıraktı. Kubilay'ın ceza sahası içi solundan ortasında Lundqvist'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Tarkan Serbest (Fıratcan Üzüm dk. 30), Ümit Akdağ, Ogün Bayrak, Celil Yüksel (Ramon-Pascal Lundqvist dk. 64), Yalçın Kayan (Doğan Erdoğan dk. 64), Anthony Junior Dennis, Billel Messaoudi (Kubilay Kanatsızkuş dk. 64), Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Lasse Nielsen, Atınç Nukan, Ahmed Ildız, Ensar Aksakal, Kenneth Mamah

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Oğuzhan Berber, Francis Nzaba (Özgür Çek dk. 89), Yasin Güreler, Yiğit Efe Demir (Oltan Karakullukçu dk. 89), Alperen Babacan, James Lea Siliki (Musa Çağıran dk. 46), Ensar Kemaloğlu, Bentley, Amilton, Melih Bostan (Mustapha Yatabare dk. 62)

Yedekler: Orkun Özdemir, Rahman Buğra Çağıran, Elias Durmaz, Jimmy Durmaz, Özgür Baran Aksaka, Arda Temur

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Fıratcan Üzüm (dk. 77), Lundqvist (dk. 90+3) (Göztepe)

Sarı kartlar: Ümit Akdağ, Ogün Bayrak (Göztepe), Oğuzhan Berber (Gençlerbirliği) - İZMİR

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Trendyol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek Süper Lig'e çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
19:05 Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu
18:50 Bounemouth’u sırtladı Enes Ünal, performansıyla Premier Lig’e damga vurdu Bounemouth'u sırtladı! Enes Ünal, performansıyla Premier Lig'e damga vurdu
18:28 Alanyaspor, İstanbulspor’u 6-0 mağlup etti Alanyaspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti
16:24 Samsun’da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu Samsun'da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu
16:17 Adana’da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti Adana'da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti
16:04 İBB’nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur’un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu İBB'nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu
14:52 Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın
14:27 Ankara’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Ankara'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
14:11 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 19:44:50. #1.11#
SON DAKİKA: Göztepe, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek Süper Lig'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement