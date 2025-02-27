Göztepe, Ligde Dördüncü Sırada - Son Dakika
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Göztepe, Ligde Dördüncü Sırada

Göztepe, Ligde Dördüncü Sırada

Göztepe, şubat ayında 17 bin 355 taraftar ortalaması tutturdu ve ligde dördüncü oldu.

27.02.2025 11:50
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Göztepe, şubat ayında oynadığı her maçta 17 bin 355 taraftar ortalaması yakalayarak bu alanda ligin en iyi dördüncü ekibi oldu.

Trendyol Süper Lig'de şubat ayındaki maçların tamamlanmasının ardından aylık seyirci ortalamaları açıklandı. Galatasaray 42 bin 422 taraftarla zirvede yer aldı. İkinci sıradaki Fenerbahçe 37 bin 159, üçüncü basamakta ise Beşiktaş 35 bin 876 seyirci ortalaması yakaladı. Göztepe ise 17 bin 355 ortalamasıyla bu alanda ligin en iyi dördüncü ekibi oldu.

Göztepe'de hedef taraftar sayısını artırmak

Göztepe'de, geçtiğimiz günlerde Gürsel Aksel Stadı'nın kapasitesi 800 kişi daha artırıldı. Sarı-kırmızılılar, maraton tribünün en üst bölümüne dört sıra daha tribün montajı yaptırdı. Koltukların da takılmasıyla 800 taraftar daha iç sahadaki son Alanyaspor karşılaşmasından itibaren maraton tribününde maçları izlemeye başladı. Böylece toplam kapasite 20 bin 756 kişiye ulaştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Ligde Dördüncü Sırada - Son Dakika

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