Göztepe, Trabzonspor maçı hazırlığını dar alan oyunuyla tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe, Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlığını Stanimir Stoilov yönetiminde sürdürdü. Isınma ve pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı dar alan oyunuyla tamamladı, karşılaşma 30 Kasım Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde ısınma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alan oyunuyla tamamladı.
Göztepe ile Trabzonspor, 30 Kasım Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?