Gümüşdağ: 10 Kişiyle Mücadele Ettik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gümüşdağ: 10 Kişiyle Mücadele Ettik

Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, Fenerbahçe maçında 10 kişi kalmanın zorluğunu vurguladı.

16.12.2024 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, çok kısa sürede üst üste maçlar oynadıklarını ve Fenerbahçe'ye 3-1 kaybettikleri karşılaşmada da buna rağmen iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ, "Başakşehir adına bakıldığında müsabakayı 60 dakika 10 kişi tamamlamak zorunda kaldık. Ba'nın yaptığı hareketi hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Dzeko'ya yaptığı hareket doğrudan kırmızı kart. Başakşehirli bir oyuncunun böyle bir tavır içerisinde olmasını doğru bulmuyorum. Gereken cezayı da vereceğim." ifadelerini kullandı.

Tempolu ve iki takımın da puan ve puanlar almak için mücadele ettiği bir maç olduğunu belirten Gümüşdağ, şöyle konuştu:

"Üç gün arayla oynadığımız üçüncü maçımız. Daha önce Eyüp ve Beşiktaş maçı öncesi 3 gün, bu maç öncesi 3 gün. 3 gün arayla 3. maçımızı oynuyoruz. Heidenheim ile yüksek tempolu bir maç oynadık, sonrasında 3. gün yine bu maça çıktık. Beş sakatımız var, Ömer Ali Şahiner, Serdar, Keny, kalecimiz Muhammed ve Onur... Bugün 3. kalecimizle oynadık. Beş sakatın olmasına rağmen burada güzel bir mücadele sergilediler. Belçika ekibiyle devam mı tamam mı maçı oynayacağız. İnşallah Brugge'da bir galibiyet alıp, UEFA Konferans Ligi'nde play-off'a kalmak istiyoruz. Avrupa maçlarına Futbol Federasyonu daha hassasiyet göstermelidir. Bu maç özelinde söylemiyorum. Zaten bu maçın pazartesi gününe alınma ihtimali yoktu, çünkü perşembe maç vardı. Önceki maçlar 3 gün arayla oynandı, onlar 1 gün sonra da oynanabilirdi. Çünkü Avrupa maçlarındaki puanlar, ülke puanı için milli maçlar kadar kıymetli. Dolasıyla buna dikkat etmek gerek. Oyuncularımı ve Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. İki taraf da güzel bir mücadelede sergiledi."

Göksel Gümüşdağ, "Gergin bir maç oldu. Bunu neye bağlıyorsunuz?" sorusunu, "Bu tip maçlarda oyuncular kendilerini göstermek ister. Sadece bugün olan bir şey değil, her zaman olan bir şeydir. 10 kişi kalmak oyunu biraz gerdi. Ba'nın yaptığı arkadaşlarının 60 dakika 10 kişi mücadelede etmesini gerektirdi. Belki gerginlik ondadır. Onun dışında bence çocuklar elinde gelen mücadeleyi gösterdi. Beş sakat ve 3 gün arayla maç çok kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

Gümüşdağ, bir gazetecinin "Türk futbolunda gergin bir atmosfer var. Sizin düşünceleriniz neler?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Ben sezon başladığından bu yana açıklama yapmadım. Sezonu bitirdiğimizde görüşlerimizi beyan ederiz. Bu gerginlik ne Fenerbahçe'ye ne Galatasaray'a bir fayda sağlıyor ve futbola değer katmıyor. Bu gerginlikler bugün değil, her zaman var. Bu gerginliğin futbolun marka değerine hiçbir katkısı yok. Sadece Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Türk futbolunda top oynamıyor, diğer takımların durumunu da değerlendirmek gerek. Türk futbolunda gece gündüz sadece Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş üzerinde tartışırsak diğer kulüplere haksızlık olur, diğer oyuncuların da alın teri var. Dolasıyla hakemler sadece bu maçlarda hata yapmıyor, diğer maçlarda da hata yapıyor. Bu konulara girmek istemiyorum. Milli takıma hazırladığımız genç bir kaleci 60. dakikada sarı kart görüyor. Bizim statta çoğu zaman 90+3. dakikada o sarı kartı verirler. Oyuncuları kazanmak gerekiyor. Özellikle gençlere daha tahammül etmemiz gerekiyor. Bu oyuncular milli takıma hazırlanan çocuklar. Hakem hataları her maçta oluyor. Avrupa'da bu haftanın tek galibi Başakşehir oldu. Dolasıyla bunlar önemli şeyler. Futbolu üç kulüp üstünde değil genele yaymak lazım. Bütün kulüplerimiz kıymetlidir. Herkes büyük emek veriyor."

Kaynak: AA

Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe, Başakşehir, istanbul, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gümüşdağ: 10 Kişiyle Mücadele Ettik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:29 Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri
20:13 TÜİK’i hedef alan Gergerlioğlu’ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar TÜİK'i hedef alan Gergerlioğlu'ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar
19:49 Canlı anlatım Dev maçta gol yağmuru var Canlı anlatım! Dev maçta gol yağmuru var
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
19:03 Türkiye’den Suriye’ye Destek Türkiye'den Suriye'ye Destek
10:07 İstanbul’da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı
10:01 Altın fiyatları her an fırlayabilir Altın fiyatları her an fırlayabilir
10:00 Jose Mourinho, Sergen Yalçın’ı şaşkına çevirdi Jose Mourinho, Sergen Yalçın'ı şaşkına çevirdi
09:56 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor
09:52 Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 22:15:31. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşdağ: 10 Kişiyle Mücadele Ettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.