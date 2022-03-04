Güreşin kazananları belli oldu - Son Dakika
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Güreşin kazananları belli oldu

04.03.2022 14:46
Güreşin kazananları belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Üniversiteler ÜNİLİG Güreş Şampiyonası'nda Beykent Üniversitesi öğrencisi Neslihan Nur Koç, 59 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Üniversiteler ÜNİLİG Güreş Şampiyonası'nda Beykent Üniversitesi öğrencisi Neslihan Nur Koç, 59 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Finaller 35 branşa çıktı

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "ÜNİLİG Güreş Şampiyonası" kazananları belli oldu. Şampiyonanın açılış programında konuşan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, "Finaller daha önce 11 branşta yapılıyordu. Bu yıl Bakanlığımızın destekleri ve yaptığımız çalışmalarla 35 branşa çıktı. Bu üniversitelerimizi oldukça rahatlattı. Türk sporunun en güzide, en başarılı ve en çok madalya alan sporu, ata sporumuz olan güreştir" ifadelerini kullandı. 10'dan fazla üniversitenin güreş sporcusu öğrencilerinin yarıştığı müsabakalarda Beykent Üniversitesi öğrencisi Neslihan Nur Koç, 59 kiloda Türkiye 2'ncisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Güreşin kazananları belli oldu

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Beykent Üniversitesi, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Güreşin kazananları belli oldu - Son Dakika


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