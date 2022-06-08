GZT Giresunspor'da Hakan Karaahmet yeniden kulüp başkanlığına seçildi - Son Dakika
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GZT Giresunspor'da Hakan Karaahmet yeniden kulüp başkanlığına seçildi

08.06.2022 16:25

- GZT Giresunspor'da Hakan Karaahmet yeniden kulüp başkanlığına seçildi GZT Giresunspor'un Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Hakan Karaahmet yeniden seçildi.

- GZT Giresun spor'da Hakan Karaahmet yeniden kulüp başkanlığına seçildi

GİRESUN - GZT Giresunspor'un Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Hakan Karaahmet yeniden seçildi.

GZT Giresunspor'un geçen hafta ertelenen Olağan Seçimli Genel Kurulu Aksu mahallesindeki Giresunspor tesislerinde çoğunluğa bakılmaksızın yapıldı. Divan başkanlığını Ercan Ayhan'ın yaptığı kongrede yakın zamanda yürürlüğe giren spor yasasına göre tüzükte yapılan değişiklikler oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra kürsü konuşmalarının ardından mevcut başkan Hakan Karaahmet'in tek aday olarak katıldığı kongrede oylamaya geçildi. 141 delegenin katıldığı seçimde 134 delege oy kullandı. Oylama sürecinden sonra Hakan Karaahmet, yeniden kulüp başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Hakan Karaahmet başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

" Mustafa Tütüncü, Ferhat Karademir, Adem Bıçakçı, Münir Atamer, Ceyhun Ocak, Zafer Olgun, Savaş Şahin, Metin Çoban, Fuat Guguloğlu, Gürkan Temür, İbrahim İnaç, Ercan Ayhan, Mustafa Oğuzhan Güler, Tahsin Çoban, Talha Üngördü."

"Giresunspor'un her şeyi planlıdır"

Başkan Hakan Karaahmet, kongrenin ardından yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana başarılı sezonlar geçirdiklerini dile getirdi. Karaahmet, yeni sezon hazırlıklarının devam ettiğini, yakın zamanda yapılacak transferleri açıklayacaklarını ifade ederek, "Bizim devam eden projemiz vardı zaten. Biz bir şeyi söylüyorsak bizim bir planımız zaten vardır. 'Yapmadı, geç kaldı' denilebilir ama böyle değil. Giresunspor'un her şeyi planlıdır. Bundan sonraki süreçte herkes bunu görecek" dedi.

"Biz yıldız almıyoruz, kendi yıldızımızı yapıyoruz"

Kuracakları yeni takımın ekonomik olarak doğru modellenmiş olacağını ifade eden Karaahmet, "Giresunspor diğer takımlara göre kısmen daha az borcu olan bir takım ama ben onu daha da azaltmak zorundayım. Borçlanmayı yükseltmek bana doğru gelen şeyler değil. Kuracağımız takımın yine ekonomik olarak doğru yerde modellenmiş, doğru ekonomiye oturmuş bir takım olması lazım. Biz buyuz, tarzımız, tavrımız bu. Bir şeyin altını çizmek istiyorum, Giresunspor'da her oynayan oyuncu yıldız olmuştur, bir sene önce dikkat ettiğinizde Süper Lig'e çıkaran takım şampiyon oldu, bu sene oynayanlar yıldız oldu. Biz yıldız almıyoruz, kendi yıldızımızı yapıyoruz" dedi.

" Trabzonspor'la çok iyi ilişkilerimiz var"

Trabzonspor'dan futbolcu transferi olup olmayacağına açıklık getiren Karaahmet, "İsim bazlı cevap vermeyeyim ama ana temelde şuna cevap vereyim; Trabzonspor kim? Benim komşum. Sonuçta komşuların alışveriş yapması, birbirine iyilik yapması kadar doğal bir şey yok. Benim Trabzonspor ile iyi ilişkiler içerisinde olmam, Ahmet Başkan'a her fırsatta teşekkür ediyorum, bu çok değerli bir şey, benim teşekkür etmem değil, onların bize yaklaşımı çok değerli. Yine isteyeceğiz, onlar kaçacak biz kovalayacağız, ilişkiler devam edecek. Ahmet Başkan'ın bu konuda bizden çekeceği var, çünkü isteyeceğiz, istemeliyiz. Önce komşu! Türkiye'de usuldür bu. Trabzonspor'la çok iyi ilişkilerimiz var. Aslında tüm başkanlarla var, sağ olsunlar ama komşu olunca Trabzonspor'dan böyle ricada bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

GZT Giresunspor'da Hakan Karaahmet yeniden kulüp başkanlığına seçildi
GZT Giresunspor'da Hakan Karaahmet yeniden kulüp başkanlığına seçildi
GZT Giresunspor'da Hakan Karaahmet yeniden kulüp başkanlığına seçildi
GZT Giresunspor'da Hakan Karaahmet yeniden kulüp başkanlığına seçildi
GZT Giresunspor'da Hakan Karaahmet yeniden kulüp başkanlığına seçildi
GZT Giresunspor'da Hakan Karaahmet yeniden kulüp başkanlığına seçildi
GZT Giresunspor'da Hakan Karaahmet yeniden kulüp başkanlığına seçildi

YORUMLAR
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Giresunspor Kulübü Başkanlığı'na Hakan Karaahmet yeniden seçildi Giresunspor Kulübü Başkanlığı'na Hakan Karaahmet yeniden seçildi Ümraniyespor'da, Tarık Aksar yeniden başkanlığa seçildi Ümraniyespor'da, Tarık Aksar yeniden başkanlığa seçildi
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor GZT Giresunspor'da Hakan Karaahmet yeniden kulüp başkanlığına seçildi - Son Dakika

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