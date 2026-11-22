Corendon Alanyaspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Florent Hadergjonaj, Kasımpaşa mağlubiyetiyle büyük hayal kırıklığına uğradıklarını ve futbolcular olarak sorumluluk alarak ligdeki durumlarını tersine çevirmeleri gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Alanya ekibinin Kosovalı futbolcusu Florent Hadergjonaj, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak müsabakaya dair değerlendirmelerini aktaran Hadergjonaj, "Çok hayal kırıklığına uğradım. Bence bu maçı kaybetmeyi hak etmedik. Özellikle ikinci yarıda topla iyi oynadık, pozisyonlar ürettik. Gol atamadık ama son dakikalarda böyle bir serbest vuruştan gol yemeyi bence hak etmedik. Bu yüzden çok hayal kırıklığına uğradık. Yarından itibaren devam etmemiz ve bunu tersine çevirmemiz gerekiyor çünkü iyi bir modda değiliz. Oyuncular olarak sorumluluk almamız lazım, sahada olanlar biziz. Yeni teknik direktörün talimatlarına uymalıyız. Daha iyi olmak için cuma günü Konya'ya karşı oynayacağımız iç saha maçı bir fırsat" diye konuştu.

"Golümün önemi yok puan alamadık"

Maçta eski kulübü Kasımpaşa'ya gol atmasının hatırlatılması üzerine tecrübeli oyuncu, "Evet, 3.5 yıl önceydi ama burada güzel zaman geçirdim. Burada güzel anılarımız oldu ve bu süreçte kızım da İstanbul'da doğdu. Yani güzel anılarım var ama tabii ki sonunda gol atıp atmamamın bir önemi yok. 3 puan istiyordum. Onu alamadık, en azından 1 puanı alamadık" açıklamasında bulundu.

" Uğur Uçar'ın futbolun nasıl oynanacağına dair çok iyi bir fikri var"

Son olarak kulübün yeni teknik direktörü Uğur Uçar'a ilişkin de konuşan Florent Hadergjonaj, "Bence iyi bir futbol oynatıyor, fikirlerini vermeye çalıştı. Bence Çorum'da çok büyük başarı elde etti ve bunu gösterdi. Umarım fikirlerini sahaya yansıtabiliriz. Bence bunu bugün biraz gördük ama kesinlikle daha iyi olacağız. Çünkü futbolun nasıl oynanacağına dair çok iyi bir fikri var ve bence öz güvenimizi geri kazanıp puanlar alabildiğimizde bundan çok daha fazla keyif alabileceğiz. Bunu sahada göstereceğimizden eminim" diyerek sözlerini tamamladı.