Hakan Çalhanoğlu'na Premier Lig'den talip var - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu'na Premier Lig'den talip var

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İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibi, Hakan için girişimlerine başladı. 31 yaşındaki yıldıza Bayern Münih'in ilgilisi sürerken, Suudi Arabistan ve Premier Lig'den başka takımların da nabız yokladığı gelen haberler arasında.

21.02.2025 18:44  Güncelleme: 19:07
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Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun adı dev kulüplerle anılmaya devam ediyor. Hakan hakkında İngiliz basınından çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

NEWCASTLE HAREKETE GEÇTİ

TeamTalk'ta yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Hakan Çakhanoğlu ile ilgileniyor. İngiliz ekibinin, Hakan'ın transferi için 31 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştırmaya başladığı belirtildi.

BAYERN MÜNİH VAZGEÇMEDİ

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu'nu geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen Bayern Münih'in de yıldız orta saha oyuncusu için hala devrede olduğu kaydedildi. Alman ekibinin, geçtiğimiz yaz gerçekleşmeyen transferin ardından milli futbolcunun menajeriyle temaslarının devam ettiği yazıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TALİBİ VAR

Söz konusu haberde Hakan ile Newcastle United dışında İngiltere'den bir ekibin daha ilgilendiği ve 31 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan'dan da bir takımın devrede olduğu öne sürüldü.

HAKAN'IN SEZON PERFORMNASI

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla bu sezon 25 maçta süre buldu. Hakan, bu karşılaşmalarda 6 gol attı ve 2 asist yaptı. İtalyan deviyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Hakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

Hakan Çalhanoğlu\'na Premier Lig\'den talip var

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Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu'na Premier Lig'den talip var - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Casper:
    A milli takımın yüz karası 3 12 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    çöp 3 5 Yanıtla
  • Rasim b:
    zaten o da Interi bırakayımda salak saçma ingiliz klüplerine gideyim diye düşünüyodur kesin 0 0 Yanıtla
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