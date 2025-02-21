Hakan Çalhanoğlu\'na Premier Lig\'den talip var

Spor

Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun adı dev kulüplerle anılmaya devam ediyor. Hakan hakkında İngiliz basınından çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

NEWCASTLE HAREKETE GEÇTİ

TeamTalk'ta yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Hakan Çakhanoğlu ile ilgileniyor. İngiliz ekibinin, Hakan'ın transferi için 31 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştırmaya başladığı belirtildi.

BAYERN MÜNİH VAZGEÇMEDİ

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu'nu geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen Bayern Münih'in de yıldız orta saha oyuncusu için hala devrede olduğu kaydedildi. Alman ekibinin, geçtiğimiz yaz gerçekleşmeyen transferin ardından milli futbolcunun menajeriyle temaslarının devam ettiği yazıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TALİBİ VAR

Söz konusu haberde Hakan ile Newcastle United dışında İngiltere'den bir ekibin daha ilgilendiği ve 31 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan'dan da bir takımın devrede olduğu öne sürüldü.

HAKAN'IN SEZON PERFORMNASI

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla bu sezon 25 maçta süre buldu. Hakan, bu karşılaşmalarda 6 gol attı ve 2 asist yaptı. İtalyan deviyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Hakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.