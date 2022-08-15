Yüksekovalı tekvandocular, piknik alanında şampiyonaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Yüksekovalı tekvandocular, piknik alanında şampiyonaya hazırlanıyor

15.08.2022 16:19
Yüksekovalı tekvandocular, piknik alanında şampiyonaya hazırlanıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 25 tekvandocu, Dilimli Barajı kenarındaki piknik alanında antrenmanlarını sürdürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 25 tekvandocu, Dilimli Barajı kenarındaki piknik alanında antrenmanlarını sürdürüyor.

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından verilen tekvando eğitimlerine devam eden gençler ve minikler, açık havada antrenmanlarını sürdürüyor. Dilimli Barajı'nın kenarında piknik yapan ailelerin meraklı bakışları arasında tekvando eğitimi alan sporcular, açık havada gezmenin de tadını çıkarıyor.

"Bundan sonra Yüksekova sporla anılacak"

Açıklamalarda bulunan Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, ilçenin bundan sonra sporla anılacağını belirterek, "Açık hava hem sağlıklı hem de diğer çocuklar için teşvik edicidir. Sporcularımızı doğa ile buluşturmak, antrenmanlarımızı doğada yapmak için baraj gölü kenarına geldik. Sporda hedefimiz dünyada ülkemizi temsil ederek, bayrağımızı dalgalandıracak ahlaklı, vatansever sporcular yetiştirmektir. Yüksekova'da sporda çok iyi bir potansiyel var. Kayakta ise milli antrenörlerimiz var. Ayrıca Türkiye ve Balkan birinciliklerimiz var. Ayrıca spora yoğun bir ilgi de var. Bizlerde eğitmenlerimizle birlikte her gün farklı spor dallarında eğitim gören öğrencilerimizi doğa ile bütünleştirip açık havada antrenmanlarımızı yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bundan sonra Yüksekova sporla anılacak ve konuşulacak" dedi.

Dilimli Barajı kenarında antrenman yapan öğrenciler ise açık havanın kendilerine iyi geldiğini ve mutlu olduklarını belirtti. - HAKKARİ

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AÇIK HAVADA TEKVANDO EĞİTİMİ AÇIK HAVADA TEKVANDO EĞİTİMİ
Kaynak: İHA

Yüksekova, gençlik, Hakkari, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüksekovalı tekvandocular, piknik alanında şampiyonaya hazırlanıyor - Son Dakika

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