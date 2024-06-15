EURO 2024\'te Halil Umut Meler\'e görev! İşte düdük çalacağı maç

Spor

Almanya'nın İskoçya'yı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmayla görkemli bir açılış yapan EURO 2024 tüm hızıyla devam ediyor. Hakem olarak Türkiye'yi turnuvada temsil eden Halil Umut Meler'in yöneteceği maç açıklandı.

BELÇİKA-SLOVAKYA MAÇINDA DÜDÜK ÇALACAK

Halil Umut Meler, EURO 2024 E Grubu'ndaki Belçika- Slovakya maçında düdük çalacak. Belçika-Slovakya karşılaşması 17 Haziran Pazartesi saat 19.00'da oynanacak. UEFA'nın açıklamasına göre Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük olacak. Karşılaşmada Alman Bastian Dankert VAR, Alper Ulusoy ve Alman Marco Fritz ise AVAR görevini üstlenecek.