Haliliye Belediyesi\'nin Futbol Okulu Gençlere Gelecek Vadediyor

Spor

Haliliye Belediyesi'nin geleceğin yıldız sporcularını yetiştirdiği futbol okulu, çocukların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Futbolu teknik ve uygulamalı olarak öğrenen minikler, antrenmanlar ile yeteneklerini keşfediyor.

Gençliğe ve spora önem veren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın geleceğe yatırımları devam ediyor. Gençleri destekleyen Canpolat'ın talimatlarıyla çalışmalarını yürüten kültür ve sosyal işler müdürlüğü, spor birimi aracılığıyla çeşitli branştaki kursları hizmete sunuyor. Belediye bünyesindeki merkezlerde gençlere yönelik sportif ve kültürel kurslar yoğun ilgi görürken, geleceğin yıldız futbolcusu olmak isteyen çocuklar için futbol okulu hizmet veriyor. Alanında uzman antrenörler tarafından verilen futbol kursuna katılan 7-14 yaş aralığındaki gençlere, futbolun teknik kuralları öğretiliyor. Verilen teorik eğitimin yanı sıra halı sahada sürdürülen eğitimde futbol terimlerini de öğrenen çocuklar, antrenmanlarla deneyim kazanıyor. Gençlere forma desteğinin de sağlandığı futbol okuluyla yeteneklerini keşfetmeleri için ter döken sporcular, sağlanan imkanlardan ötürü Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti. - ŞANLIURFA