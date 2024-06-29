Haliliye Belediyesi Yaz Spor Okulları ile çocuklar basketbol öğreniyor - Son Dakika
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Spor

Haliliye Belediyesi Yaz Spor Okulları ile çocuklar basketbol öğreniyor

Haliliye Belediyesi Yaz Spor Okulları ile çocuklar basketbol öğreniyor

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okullarında çocuklar basketbol öğrenerek keyifli zaman geçiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla açılan kurslara yoğun ilgi gösteren minikler, uzman antrenörler eşliğinde eğitim alıyor.

29.06.2024 10:40  Güncelleme: 10:42
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Haliliye Belediyesi Yaz Spor Okulları ile tatili fırsat bilen çocuklar, zamanlarını basketbol öğrenerek geçiriyor. Belediye bünyesindeki basketbol kursu ile spor alışkanlığı kazanan çocuklar, keyifli zaman geçirdiklerini ifade ederek, Başkan Canpolat'a teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, "Sağlığın ve Sporun Kalbi Haliliye" sloganıyla sportif çalışmalarını sürdürüyor. Her alanda gençlerin yanında olan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla açılan yaz spor okulları ile öğrenciler dolu dolu bir tatil dönemi geçiriyor. Şampiyon sporcuların yetiştirildiği çeşitli dallardaki kurslara yoğun ilgi gösteren minikler, uzman antrenörler tarafından eğitim alıyor.

Çocukların spora yönlendirildiği ve spor alışkanlığı kazanmalarının hedeflendiği kurslar çeşitli branşlarda devam ederken, basketbol kursunda ise geleceğin dev adamları yetişiyor. Eyüp Cenap Gülpınar Spor Merkezinde eğitimlerin verildiği basketbol kursunda teknik kuralları öğrenen minik sporcular, antrenmanlar ile kendilerini geliştiriyor. Yaz tatilini fırsat bilen ve sporla dolu dolu zaman geçiren minikler, çeşitli branşlardaki kurslar ve yüzme eğitimleriyle çocukların yanında olan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini iletti.

Kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise 7-14 yaş grubuna yönelik eğitimlerin verildiği spor kurslarına kayıtların devam ettiği ve başvuruların merkezler aracılığıyla alındığı kaydedildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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