Salon: Adilcevaz
Hakemler: Ramazan Demiröz, Sema Sert Kayıkçı
TÜRŞAD: Enes Atli, İbrahim Emet, Gjorgiev, Bojic, Velazquez, Vefa Yılmaz (Taha Erden, Burak Topçu, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Bircan, Burak Mert, Berke Eray Yetkin)
Halkbank Spor: Sotola, İzzet Unver, Mert Matic, Ma'a, Kooy, Sercan Yüksel Bidak (Volkan Done, Oğulcan Yatgın)
Setler: 20-25, 22-25, 20-25
Süre: 87 dakika (29, 33, 25)
SMS Grup Efeler Ligi'nin 7'nci haftasında Halkbank, dehqplasmanda TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Halkbank, TÜRŞAD'ı 3-0 Geçti - Son Dakika
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