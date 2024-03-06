Hasan Akbudak İMKB Mesleki Teknik Lisesi, Mersin'deki Okullar Arası Rugby Türkiye Yarı Finallerinde Malatya'yı temsil edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hasan Akbudak İMKB Mesleki Teknik Lisesi, Mersin'deki Okullar Arası Rugby Türkiye Yarı Finallerinde Malatya'yı temsil edecek

Hasan Akbudak İMKB Mesleki Teknik Lisesi, Mersin\'deki Okullar Arası Rugby Türkiye Yarı Finallerinde Malatya\'yı temsil edecek

2023-2024 sezonu Okullar arası Genç Erkekler - Bayanlar Rugby Türkiye yarı finalleri Mersin Anamur ilçesinde yapılacak. Hasan Akbudak İMKB Mesleki Teknik Lisesi Erkek takımı, Malatya'yı temsil edecek. Okul takımının çalıştırıcısı Savaş Yılmaz, gençlerin başarılarını milli takımlara kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

06.03.2024 13:17  Güncelleme: 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde gerçekleştirilecek olan Okullar arası Genç Erkekler-Bayanlar Rugby Türkiye yarı finallerinde Malatya'yı Hasan Akbudak İMKB Mesleki Teknik Lisesi temsil edecek.

2023-2024 sezonu Okullar arası Genç Erkekler - Bayanlar Rugby Türkiye yarı finalleri 04-08 Mart 2024 Tarihleri arasında Mersin Anamur ilçesinde yapılacak.

Yarı finallerde Malatya'yı ise Hasan Akbudak İMKB Mesleki Teknik Lisesi Erkek takımı temsil edecek. Konu ile ilgili açıklama yapan okul takımlarının çalıştırıcı Savaş Yılmaz, "Lisemizde gençlerimiz ile uzun süredir disiplinli projeler yürütüyoruz ve bu gençlerimiz ile çok güzel başarılar elde ediyoruz. Okulumuzun Hokey, Rugby, Beyzbol takımları ile Türkiye yarı finalleri ve Türkiye Finallerine kadar gidecek kadar başarılı ekipleri bulunuyor. Yeşiltepe bölgesinde bulunan gençlerimiz ile bizler inanılmaz başarılar elde ediyoruz. Benim amacım bu gençlerimizi başarılı oldukları branşlarda milli takımlara kazandırmak ve hayatlarının kurtulmasına vesile olmak. İnşallah bunu da başaracağız" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Savaş Yılmaz, Türkiye, Malatya, Mersin, Anamur, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hasan Akbudak İMKB Mesleki Teknik Lisesi, Mersin'deki Okullar Arası Rugby Türkiye Yarı Finallerinde Malatya'yı temsil edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:12 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak
13:35 Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: ’Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz’ dediler Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: 'Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz' dediler
11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
11:21 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi
11:07 AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah’la köprüleri attı: CHP’ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah'la köprüleri attı: CHP'ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz
13:50 Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı
12:44 Köylülerin bağlı oldukları il 34 yıl sonra değişti Köylülerin bağlı oldukları il 34 yıl sonra değişti
11:59 Efe Deprem’in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak’ı yasa boğdu Efe Deprem'in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak'ı yasa boğdu
11:39 Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı
11:36 Burcu Altın Deprem’in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti
11:34 Antalya’da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi Antalya'da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi
11:06 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor
11:06 Bakan Şimşek: Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır Bakan Şimşek: Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 14:50:10. #1.12#
SON DAKİKA: Hasan Akbudak İMKB Mesleki Teknik Lisesi, Mersin'deki Okullar Arası Rugby Türkiye Yarı Finallerinde Malatya'yı temsil edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement