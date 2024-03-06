Mersin'in Anamur ilçesinde gerçekleştirilecek olan Okullar arası Genç Erkekler-Bayanlar Rugby Türkiye yarı finallerinde Malatya'yı Hasan Akbudak İMKB Mesleki Teknik Lisesi temsil edecek.
2023-2024 sezonu Okullar arası Genç Erkekler - Bayanlar Rugby Türkiye yarı finalleri 04-08 Mart 2024 Tarihleri arasında Mersin Anamur ilçesinde yapılacak.
Yarı finallerde Malatya'yı ise Hasan Akbudak İMKB Mesleki Teknik Lisesi Erkek takımı temsil edecek. Konu ile ilgili açıklama yapan okul takımlarının çalıştırıcı Savaş Yılmaz, "Lisemizde gençlerimiz ile uzun süredir disiplinli projeler yürütüyoruz ve bu gençlerimiz ile çok güzel başarılar elde ediyoruz. Okulumuzun Hokey, Rugby, Beyzbol takımları ile Türkiye yarı finalleri ve Türkiye Finallerine kadar gidecek kadar başarılı ekipleri bulunuyor. Yeşiltepe bölgesinde bulunan gençlerimiz ile bizler inanılmaz başarılar elde ediyoruz. Benim amacım bu gençlerimizi başarılı oldukları branşlarda milli takımlara kazandırmak ve hayatlarının kurtulmasına vesile olmak. İnşallah bunu da başaracağız" dedi. - MALATYA
Son Dakika › Spor › Hasan Akbudak İMKB Mesleki Teknik Lisesi, Mersin'deki Okullar Arası Rugby Türkiye Yarı Finallerinde Malatya'yı temsil edecek - Son Dakika
Uşakspor, Arnavutköy Belediye Spor ile oynadığı maçta talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
Bayern Münih, Fransız futbolcu Sacha Boey'un sakatlığının geçtiğini ve takımla antrenmanlara başladığını duyurdu. Boey, 16 Şubat'ta sol arka adalesinden sakatlanmıştı.
Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grupta kalan 8 haftada 4 iç, 4 dış saha maçına çıkacak. Play-Off ve küme düşme hattındaki takımlarla karşı karşıya gelecek olan Elazığspor'u zorlu bir maç programı bekliyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor tesislerinde devrim yapan bir ülke olduğunu belirterek 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlandıklarını söyledi. Bakan Bak, Kırklareli'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde amatör spor kulüplerine destek vereceklerini ve bağımlılıkla mücadele konusunda önemli adımlar attıklarını ifade etti. Ayrıca, gençlerin hizmetinde olduklarını ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda iddialı olduklarını belirtti.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, haziran ayında gerçekleştirilecek genel kurulda aday olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Yıldırım, herhangi bir planlaması olduğu takdirde bunu kendisinin açıklayacağını belirtti ve kamuoyunun 3. kişilerden değil, şahsından öğreneceğini vurguladı.
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, 16 yıldır sürdürdüğü Denetleme Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldı. Ören, basın toplantısında, Trabzonspor camiasına yakışır bir genel kurul yaşandığını belirtti. Ören, görev süresi boyunca Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil etmek için çalıştığını ve gururlu olduğunu ifade etti.
Eyüpsporlu futbolcu Uğur Demirok, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Bodrum FK maçında tribünden atılan cisimle gözünden yaralandı. Demirok, sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımda acil ameliyat olması gerektiğini belirtti.
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezileri kapsamında Isparta'ya gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla Eğirdir ilçesi semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. F-16 uçağıyla yapılan gösteri, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi ve Atatürk'ün gelişinin yıl dönümü sevinçle kutlandı.
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, 16 yıllık denetim kurulu başkanlığı görevini İsmail Keskin'e devretti. Ören, yaptığı açıklamada, Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil etmek için var gücüyle çalıştığını ve görev süresi boyunca yapılan denetimlerle üyeleri bilgilendirdiklerini belirtti.
Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Mudanya'da yaşayan vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle biraraya gelerek ilçenin sorunları ve çözüm yolları hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Güler Yağmur Türkoğlu'nu ziyaret ederek Türkiye üçüncülüğü kazandığı için tebrik etti. Başkan Togar, sporcuya gelecekteki spor hayatında başarılar diledi ve antrenörlere teşekkür etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?