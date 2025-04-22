Hatay'da 'Haydi Tenise' Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Spor

Hatay'da 'Haydi Tenise' Projesi Başlatıldı

Hatay\'da \'Haydi Tenise\' Projesi Başlatıldı

Tenis Federasyonu, Hatay'da çocuklara tenis eğitimi vermek için 'Haydi Tenise' projesini başlattı.

22.04.2025 20:51
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TÜRKİYE Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen 'Haydi Tenise' projesinin, deprem bölgesi Hatay'da başlatıldığını duyurdu.

Hatay il merkezinde incelemelerde bulunduktan sonra Arsuz ilçesinde yer alan Zeynep-Deniz Şahutoğlu Spor Tesisleri İşletmecisi Mehmet Doğan, depremde hayatını kaybeden ikizlerinin adını taşıyan tesiste bulunan Dr. Yılmaz Şahutoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil'i karşıladı.

Tesisi gezen TTF Başkanı Müderrisgil, bilgiler alarak Milli Eğitim Bakan Yardımcımızla birlikte Milli Eğitim Bakanlığımız işbirliği ile ve Gençlik Spor Bakanlığı destekleriyle bu projeye Haydi Tenise projesine adım atmış bulunuyoruz diyerek şunları söyledi:

"Bu proje çerçevesinde 81 ilimizde binlerce çocuk ulaşma imkanı bulacak. Onlara ekipman sağlamak, beden eğitimi öğretmenlerine gerekli eğitimleri verdikten sonra öğrencileri eğitmelerini sağlamak tenis konusunda eğitsel oyunlarla tenisi sevdirmelerini sağlamak bu projenin ana hedefleri arasında.

Vizyonumuz içerisinde esasen tenis kültürünü yaymak ve tenisi yaygınlaştırmak var. Çünkü Türkiye Tenis Federasyonu olarak bizim görevimiz tam olarak bu. Tenisi yaygınlaştırmak ve tenis kültürünü yerleştirmek. Çünkü ülkemizde baktığımızda o ekosistem tenisin tabanı tam olarak oluşmuş durumda değil. Bizim bu tabanı oluşturabilmemiz için çocuklarımıza, gençlerimize yatırım yapmamız gerekiyordu ki yetenek havuzu da oluşsun. İşte bu proje tam olarak buna hizmet edecek."

'DEPREM İLİMİZDEN BAŞLAMAK İSTEDİK'

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Hatay'dan başlamamızın tabii ki özel bir nedeni var diyerek şöyle devam etti:

"Şu anda eş zamanlı 10 deprem ilimizde de proje başlamış durumda ve bugün itibariyle 8 bin çocuk tenis ekipman ekipmanlarına ulaştılar. Eğitim almaya başlayacaklar. Tenise erişecekler. Tenis oynamaya başlayacaklar. Bu çerçevede bugün Zeynep-Deniz Şahutoğlu Spor Tesisleri MD Tenis Academy'i ziyaret ediyoruz. Burada ben depremde hayatını kaybeden yakınlarımızın geride kalan akrabalarına, arkadaşlarına, dostlarına tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum. Doktor Yılmaz Şahutoğlu çok örnek bir davranışta bulunup acısını adeta böyle bir projeye imza atarak destek vererek bir anlamda başka bir şeye dönüştürmüş."

TTF Başkanına plaket verilerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür edildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Hatay'da 'Haydi Tenise' Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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