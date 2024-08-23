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Hatayspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını Mersin Erdemli'de sürdürdü.

Erdemli Atış Poligonu'nda Teknik Direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda savunma, orta saha ve hücum oyuncuları olarak 3 gruba ayrılan oyuncular, taktik çalışması gerçekleştirildi.

Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve daha sonra hava yoluyla Antalya'ya hareket edecek. - MERSİN