Hatayspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını Mersin Erdemli'de sürdürdü.
Erdemli Atış Poligonu'nda Teknik Direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda savunma, orta saha ve hücum oyuncuları olarak 3 gruba ayrılan oyuncular, taktik çalışması gerçekleştirildi.
Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve daha sonra hava yoluyla Antalya'ya hareket edecek. - MERSİN
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