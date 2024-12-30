Hatayspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

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Hatayspor, ligin 18'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 18'inci haftasında 5 Ocak Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Hatayspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Erdemli Atış Poligonu'nda sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. Dar alan çalışması yapan bordo-beyazlı ekip, taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı. Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.