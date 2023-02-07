Hatayspor futbolcusu Christian Atsu ve direktör Taner Savut'un enkaz altında kaldığı bölgeden gelen görüntüler yürek parçaladı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilimizde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetli depremlerde en çok hasar alan bölgelerden biri olan Hatay'da Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'un enkaz altında kaldığı belirtildi. İki ismin göçük altında kaldığı alandan geldiği ifade edilen görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hatay'da enkaz altında kaldığı belirtilen Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'u arama çalışmaları sürüyor. Bölgeden gelen ve iki ismin de enkaz altında kaldığı bölgeyi gösterdiği belirtilen video bilançonun ağırlaşabileceği yönünde endişe yarattı.

"MAALESEF HALA ENKAZ ALTINDA"

Hatayspor Yöneticisi Mustafa Özat, "Christian Atsu ve sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında. Ulaşabilsek zaten dünyalar bizim olacak" dedi.

"1200 CİVARINDA BİNA YIKILDI"

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş yaptığı açıklamada, "Maalesef hem can kaybı konusunda hem bina enkazı konusunda da sıkıntımız var. 1200 civarında bina yakıldı. En çok kent merkezinde. Antakya, Kırıkhan, İskenderun'da var. Bunların dışında imkanlarımızla kurtarmaya çalışıyoruz. İş makinasını çok fazla sokamıyoruz. İş makinası aşağıdaki canlı insanlara zarar verebiliyor." ifadelerini kullanmıştı.