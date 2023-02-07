Hatayspor futbolcusu Christian Atsu ve direktör Taner Savut'un enkaz altında kaldığı bölgeden gelen görüntüler yürek parçaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatayspor futbolcusu Christian Atsu ve direktör Taner Savut'un enkaz altında kaldığı bölgeden gelen görüntüler yürek parçaladı

07.02.2023 09:05

Hatay'da meydana gelen depremde Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'un göçük altında kaldığı bölgeden gelen görüntüler yürek dağladı. Büyük bir alanda yaşanan yıkımda çok sayıda vatandaşın enkaz altında olduğu açıklanırken, arama kurtarma çalışmalarının hızlanması için yardım çağrısında bulunuldu.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilimizde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetli depremlerde en çok hasar alan bölgelerden biri olan Hatay'da Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'un enkaz altında kaldığı belirtildi. İki ismin göçük altında kaldığı alandan geldiği ifade edilen görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hatay'da enkaz altında kaldığı belirtilen Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'u arama çalışmaları sürüyor. Bölgeden gelen ve iki ismin de enkaz altında kaldığı bölgeyi gösterdiği belirtilen video bilançonun ağırlaşabileceği yönünde endişe yarattı.

"MAALESEF HALA ENKAZ ALTINDA"

Hatayspor Yöneticisi Mustafa Özat, "Christian Atsu ve sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında. Ulaşabilsek zaten dünyalar bizim olacak" dedi.

"1200 CİVARINDA BİNA YIKILDI"

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş yaptığı açıklamada, "Maalesef hem can kaybı konusunda hem bina enkazı konusunda da sıkıntımız var. 1200 civarında bina yakıldı. En çok kent merkezinde. Antakya, Kırıkhan, İskenderun'da var. Bunların dışında imkanlarımızla kurtarmaya çalışıyoruz. İş makinasını çok fazla sokamıyoruz. İş makinası aşağıdaki canlı insanlara zarar verebiliyor." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Hatay Havalimanı yolunda derin çatlaklar oluştu Hatay Havalimanı yolunda derin çatlaklar oluştu Fenomen Taha Duymaz ve annesi saatlerdir göçük altında! Acılı abla, gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu Fenomen Taha Duymaz ve annesi saatlerdir göçük altında! Acılı abla, gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu

Kahramanmaraş, Taner Savut, Hatayspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor futbolcusu Christian Atsu ve direktör Taner Savut'un enkaz altında kaldığı bölgeden gelen görüntüler yürek parçaladı - Son Dakika


Son Dakika
09:11 Türkiye'yi vuran depremler sonrası milli futbolcu, fırsatçılara isyan etti: Peşleri bırakılmamalı
09:05 Deprem sonrası göçük altındaki vatandaşı arayarak dalga geçen şahıs gözaltında
08:59 Hatayspor futbolcusu Christian Atsu ve direktör Taner Savut'un enkaz altında kaldığı bölgeden gelen görüntüler yürek parçaladı
08:56 Büyük felaket sonrasında çarpıcı değerlendirme: Deprem 130 atom bombası büyüklüğünde bir enerji birikimiyle gerçekleşti
08:49 Ailesinin yarısı enkaz altında! Oyuncu Uğur Aslan'ın yardım çığlığı: Ailemi kaybettik sayıyoruz, lütfen destek oldun
08:40 Depremi fırsat bilen terör örgütü PKK'dan hudut karakoluna hain saldırı! Misliyle karşılık verildi
08:39 Enkaz altında kalan vatandaşla dalga geçen şahıs, gözaltına alındı
08:38 Uluslararası yardım talebi sonrasında Japon Afet Ekibi Türkiye'ye geldi
08:25 Fenomen Taha Duymaz ve annesi saatlerdir göçük altında! Acılı abla, gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu
08:22 Hatay depremde yerle bir oldu! 2 çocuk 26 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2023 09:18:43. #1.11#
SON DAKİKA: Hatayspor futbolcusu Christian Atsu ve direktör Taner Savut'un enkaz altında kaldığı bölgeden gelen görüntüler yürek parçaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement