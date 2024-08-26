Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: \'Bireysel hatalardan takım oyununa dönemedik\'

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, 2-0 öne geçtikleri mücadelede bireysel hatalardan kurtulup takım oyununa dönemediklerini söyledi.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pulat, maçın ilk yarısında her şeyin planladıkları gibi gittiğini belirtti.

Mücadelenin ilk yarısında 2-0 öne geçip, ikinci yarıya rahat başlayan taraf olduklarını ifade eden Pulat, sözlerine şöyle devam etti:

"Sonrasında Antalyaspor'un bir 10 dakika baskısını bekliyorduk. Bu baskıyı da iyi savunup, sonrasında üstümüze gelen Antalyaspor'un arkasında bulacağımız boş alanlarla kontrollü bir şekilde skor arayacaktık. Çok talihsiz, bireysel hatalardan 3 haftadır canımız yanıyor. Bu bireysel hataları kimi zaman biz yaparken takım olarak, kimi zaman da hakem arkadaşlarımız yapıyor. Bize verilen penaltı pozisyonunun öncesinde, oyuncunun eline top temas ediyor sonrasında penaltı pozisyonu. Şimdi aleyhimize verilen penaltılar çok rahat verilirken, bizim kazandığımız penaltılar didik didik inceleniyor. Bununla da baş edip, bununla, buna karşı da mücadele etmeyi öğreneceğiz."

Pulat, hakem yönetiminin ilk yarı ve ikinci yarı farklı olduğunu savunarak, "Bunun nedenini istiyorsanız biraz araştırın. Sizde görmüş veya biliyor olabilirsiniz. Gerekçesini ben söylemeyeceğim. Temsilciler devre arası kamera falan da koyuyor herhalde. Sahadaki oyuncular kadar hakem arkadaşlarımız da cesur olmalı. Biz onur, gurur kırıcı, onları zorlaştırıcı hiçbir geri bildirimde bulunmuyoruz. Ama Hatayspor'un da sesi çıkmıyor diye her hafta böyle bir skandalla karşılaşmaktan bıktık. Biz, bir varoluş mücadelesi veriyoruz. Bu arada, rakibimizi tebrik ediyorum. Bizi yendiler. Ama bir varoluş mücadelesi veren kulübe, şehrinden, taraftarından uzak, mücadele eden bir takıma bu kadar kolay inisiyatif almak gerçekten can acıtıcı ve artık bir noktadan sonra kamuoyu tarafından da irdelenmesi gerekiyor. Oyuna dönmek istiyorum. Bu bireysel hatalardan daha takım oyununa kolektif futbola dönmeliydik. Son anda oyundan kopmayarak bir penaltı kazandık ama o da VAR'dan iptal oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Pulat, yapacakları transferlerle Süper Lig'de var olmayı sürdürmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.