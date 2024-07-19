Hatice Kübra İlgün, Paris 2024'te altın madalya kazanmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hatice Kübra İlgün, Paris 2024'te altın madalya kazanmak istiyor

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak bir ilki gerçekleştirmek istediğini açıkladı. İlgün, Tokyo 2020'de bronz madalya almasına rağmen Paris'te altın madalya hedeflediğini belirtti. Kadın tekvandocular olarak Paris'e tarih yazmaya gittiklerini vurgulayan İlgün, takım arkadaşlarıyla birlikte altın madalya alacaklarına inandığını ifade etti.

19.07.2024 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer alacak milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, altın madalya kazanarak bir ilki başarmak istiyor.

Hatice Kübra'nın sosyal medyada yer alan açıklamasında Tokyo 2020'de bronz madalya aldığını hatırlatarak, "Sporun zirvesi olimpiyatlarda ikinci kez yer almak benim için büyük onur ve mutluluk. İlkiyle arasında pek fark hissetmiyorum. Çok heyecanlıyım. Paris'te emeğimizin karşılığını almak istiyorum." dedi.

Tokyo'da tecrübesiz olmasına ve çok heyecanlanmasına karşın bronz madalya ile döndüğüne dikkati çeken Hatice Kübra, "Paris'te hedefim bu sefer altın madalya alarak Türk bayrağıyla tur atmak. Tüm büyük şampiyonaları madalyayla tamamlamak bazı şeyleri doğru yaptığım anlamına geliyor. Şimdi altın madalya odaklı eksiklerimi tamamlayarak Paris'e hazırlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kadın tekvandocular olarak Paris 2024'e tarih yazmaya gittiklerini vurgulayan Hatice Kübra, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kadınlarda gerçekten güçlü bir takıma sahibiz. Olimpiyata dünya şampiyonu gidiyoruz. Kadınlarda gümüş ve bronz olimpiyat madalyalarımız var. Paris'te altın madalya alacağımıza yürekten inanıyorum. İnşallah hem ben, hem Merve, hem Nafia üçümüz de altın madalya alırız. Ben alamazsam bile takım arkadaşlarımdan birisi alır ve bir ilki gerçekleştiririz diye umuyorum."

Kaynak: AA

Hatice Kübra İlgün, Hatice, Tokyo, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatice Kübra İlgün, Paris 2024'te altın madalya kazanmak istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:51 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması intihar etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti
10:15 Bankacılık, havayolları, hastaneler Markalar bir bir ’’arıza’’ mesajı paylaşıyor Bankacılık, havayolları, hastaneler! Markalar bir bir ''arıza'' mesajı paylaşıyor
10:13 Dünya genelinde sistemler çöktü Birçok sektörde işlemler yapılamıyor Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
10:04 İzmir’de 20 saattir süren orman yangını kontrol altına alındı İzmir'de 20 saattir süren orman yangını kontrol altına alındı
09:19 Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı Savcı 3 sanığa beraat, 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı! Savcı 3 sanığa beraat, 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
10:40 İngiltere’nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı İngiltere'nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı
10:38 Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti
09:58 Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ilk icraatı belli oldu Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatı belli oldu
09:53 Çin’de 23 yaşındaki kadın, huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki adamda aşkı buldu Çin'de 23 yaşındaki kadın, huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki adamda aşkı buldu
09:47 Atatürk posteri ve Türk bayrağı var diye sahneye çıkmamıştı Lal Denizli’nin kovduğu şarkıcı Despina Vandi konuştu Atatürk posteri ve Türk bayrağı var diye sahneye çıkmamıştı! Lal Denizli'nin kovduğu şarkıcı Despina Vandi konuştu
09:16 Arda Güler ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı Arda Güler ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı
08:59 Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı
08:49 İstanbul’da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı İstanbul'da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 11:21:25. #1.11#
SON DAKİKA: Hatice Kübra İlgün, Paris 2024'te altın madalya kazanmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement