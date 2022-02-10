Üye Girişi
HD Elazığ Karakoçan'dan taktik çalışma - Son Dakika

HD Elazığ Karakoçan'dan taktik çalışma

10.02.2022 16:19
HD Elazığ Karakoçan'dan taktik çalışma

HD Elazığ Karakoçan FK, Bayrampaşa maçı hazırlıklarına Elazığspor Tesisleri'nde yaptığı tek antrenmanla devam etti.

HD Elazığ Karakoçan FK, Bayrampaşa maçı hazırlıklarına Elazığspor Tesisleri'nde yaptığı tek antrenmanla devam etti.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 25. haftasında deplasmanda Bayrampaşa ile karşılaşacak olan HD Elazığ Karakoçan FK, bu maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Elazığspor Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Bayrampaşa maçının taktik provası gerçekleştirildi. Teknik Sorumlu Ender Çınar ve yardımcıları refakatindeki antrenmana tüm futbolcuların katıldığı bildirildi. Cuma günü yapılacak olan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak olan mavi-beyazlı ekip, cumartesi günü hava yoluyla İstanbul'a geçecek. - ELAZIĞ

HD Elazığ Karakoçan'dan taktik çalışma
HD Elazığ Karakoçan'dan taktik çalışma
HD Elazığ Karakoçan'dan taktik çalışma

YORUMLAR
500

Elazığspor, Bayrampaşa, Karakoçan, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor HD Elazığ Karakoçan'dan taktik çalışma - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:56 Eğlenmek için gittiği gazino mezarı oldu! 4 kişilik grupla tartışan genç feci şekilde öldürüldü
16:55 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prensi Charles ikinci kez koronavirüse yakalandı
16:53 Öğretmenden 16 yaşındaki öğrenciye taciz! Mesajlar ortaya çıkınca tutuklandı
16:46 Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi
16:35 Artan maliyetler yüzünden boş baklava satılıyor!
16:35 Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim
16:28 Berber dükkanının kadınlarla yaptığı tanıtımı gören bu berbere gelmek istiyor
16:23 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Züleyha, Çolakların elinden nasıl kurtulacak?
16:05 Demokrasi endeksinde 103. sıradayız! Dünyanın en demokratik ülkesi Norveç
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 17:09:10. #1.11#
SON DAKİKA: HD Elazığ Karakoçan'dan taktik çalışma - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement