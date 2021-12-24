TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'nin adı, 1461 Trabzon FK olarak değiştirildi.

Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılından beri Hekimoğlu Trabzon FK adıyla mücadele eden kulübün isminin, 1461 Trabzon FK olarak değiştirilmesi kararını aldıklarını belirtti.

Kulübün bundan sonraki süreçte yoluna 1461 Trabzon FK adıyla devam edeceğini vurgulayan Hekimoğlu, şunları kaydetti:

"Elde edeceğimiz sürekli başarılarda Trabzon'un fethinin tarihini de Türk futbol tarihine yazdıracak olmaktan büyük onur ve şeref duyacağız. Bu takım artık tüm Trabzonlular ve Trabzonsporluların takımıdır. Bu vesileyle söz konusu '1461 Trabzon' ismini Türk futboluna ilk armağan eden sayın Serkan Kılıç'a, kullanmamız konusunda onay veren Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu'na ve isim değişikliğini kabul eden Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine teşekkürlerimizi sunar, kararın Trabzon futboluna ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz."