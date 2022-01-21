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Hem aşı karşıtı hem de korona ilacı şirketine ortak! Sınır dışı edilen aşı karşıtı Novak Djokovic'in kafa karıştıran yatırımı - Son Dakika

Hem aşı karşıtı hem de korona ilacı şirketine ortak! Sınır dışı edilen aşı karşıtı Novak Djokovic'in kafa karıştıran yatırımı

21.01.2022 10:22
Hem aşı karşıtı hem de korona ilacı şirketine ortak! Sınır dışı edilen aşı karşıtı Novak Djokovic'in kafa karıştıran yatırımı

Tenisin 1 numarası olarak gösterilen Sırp sporcu Novak Djokovic'in Avustralya'daki vize krizi geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu. Koronavirüs aşısı olmadığı gerekçesi ile sınır dışı edilen Novak Djokovic'in Danimarkalı bir firmanın hisselerinin yüzde 80'ini satın alarak sağlık sektörüne yatırım yaptığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haftaya, tenisin 1 numarası Sırp sporcu Novak Djokovic'in Avustralya'daki vize krizi damga vurmuştu. Koronavirüs aşısı olmadığını açıklamayan Djokovic, başkent Melbourne'de başlayan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti. Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

ÜLKEDE GÜNDEM OLDU

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı. Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini iptal etmesi üzerine, Djokovic'in avukatları tekrar mahkemeye başvurmuştu.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Melbourne kentindeki Avustralya Federal Mahkemesinde 3 hakimden oluşan ekibin baktığı duruşmada, Bakan Hawke'nin verdiği vize iptali kararı onaylanmıştı. Djokovic, daha sonra ülkeden sınır dışı edildi.

SAĞLIK SEKTÖRÜNE YATIRIM YAPMIŞ

Bütün bu yaşananların ardından aşı karşıtlığı ile bilinen sporcunun sağlık sektörüne yaptığı bir yatırım ortaya çıktı. Djokovic'in geçen yaz, Danimarkalı biyoteknoloji firması QuantBioRes'in hisselerinin yüzde 80'inini satın aldığı gündeme geldi. Şirketin CEO'su Ivan Loncarevic, Reuters'a hisse satışını doğruladı ancak ne kadar ödediğini yanıtlamadı.

ŞİRKETİN CEO'SU DOĞRULADI

Şirketin CEO'su Ivan Loncarevic, Reuters'e yapılan yatırımı doğrularken, Financial Times'a bugüne kadar 150 milyon dolardan fazla para kazanan Djokovic ile Kasım ayından bu yana konuşmadığını ancak ünlü tenisçinin 'aşı karşıtı' olmadığını söyledi.

AŞI DEĞİL TEDAVİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR

Şirketin bir aşı değil bir tedavi üzerinde çalıştığını vurgulayan Loncarevic'e göre QuantBioRes'in Danimarka, Avustralya ve Slovenya'da çalışan yaklaşık 11 araştırmacısı var. Şirketin web sitesi, Temmuz 2020'de COVID-19 için bir deneme süreci geliştirmeye başladığını söylüyor. Loncarevic, şirketin koronavirüsün insan hücresine bulaşmasını engelleyen bir peptit geliştirdiğini ve bu yaz İngiltere'de klinik denemeler başlatmayı beklediklerini söyledi.

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Koronavirüs, Avustralya, Yatırım, Sırp, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hem aşı karşıtı hem de korona ilacı şirketine ortak! Sınır dışı edilen aşı karşıtı Novak Djokovic'in kafa karıştıran yatırımı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hem aşı karşıtı hem de korona ilacı şirketine ortak! Sınır dışı edilen aşı karşıtı Novak Djokovic'in kafa karıştıran yatırımı - Son Dakika
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