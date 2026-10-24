Hentbol Erkekler Süper Lig'de Güneysuspor, Mihalıççık'ta 34-28 yenildi

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Güneysuspor, Mihalıççık'ta 34-28 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9'uncu haftasında Mihalıççık Belediyespor, Porsuk Spor Salonu'nda ağırladığı Güneysuspor'u 34-28 mağlup etti. İlk yarıyı 14-13 önde kapatan konuk ekip, ikinci yarıda ev sahibinin öne geçmesiyle sahadan yenik ayrıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9'uncu haftasında Mihalıççık Belediyespor, konuk ettiği Güneysuspor'u 34-28 mağlup etti.
Porsuk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 14-13 önde kapattı.
İkinci yarıda öne geçen ev sahibi ekip, rakibini 34-28 mağlup etti.
Kaynak: AA
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