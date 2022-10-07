Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Hentbol: Haftanın programı

07.10.2022 08:56
Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

9 Ekim Pazar:

14.00 Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor (Çamlıca)

15.00 Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş- Konyaaltı Belediyespor (Tekirdağ Atatürk)

10 Ekim Pazartesi:

18.00 Yenimahalle Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

12 Ekim Çarşamba:

17.00 Yalıkavakspor- Anadolu Üniversitesi (Bodrum Binnaz Karakaya)

18.00 Kastamonu Belediyespor-Totemcard Adasokağı (Merkez)

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Kaynak: AA

Çamlıca, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika

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