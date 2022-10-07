Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
9 Ekim Pazar:
14.00 Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor (Çamlıca)
15.00 Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş- Konyaaltı Belediyespor (Tekirdağ Atatürk)
10 Ekim Pazartesi:
18.00 Yenimahalle Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)
12 Ekim Çarşamba:
17.00 Yalıkavakspor- Anadolu Üniversitesi (Bodrum Binnaz Karakaya)
18.00 Kastamonu Belediyespor-Totemcard Adasokağı (Merkez)
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