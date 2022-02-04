Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi
Hakemler: Serhat Büker, Ahmet Murat Arıkanlı, Sibel Koç
Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 12, Eda Şahin 5, Gizem Başaran Turan 2, Davis 16, Krajisnik 21, Sude Yılmaz 6, Mısra Albayrak, Miray Balotu, Berna Şahin
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Thomas 12, Hayes 26, Fagbenle 13, Asena Yalçın, Holingsvorth 8, Boner 6, Sinem Ataş, Melis Talay, Feride Şevval Akalan, Fatmanur Karakaş
1. Periyot: 14-12
Devre: 27-34
3. Periyot: 47-47
Beş faulle çıkanlar: 39.57 Eda Şahin, 37.46 Sude Yılmaz (Galatasaray)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Galatasaray'ı 65-62 yendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor