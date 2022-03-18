Herkes bir anda ona odaklandı! Taraftar kendini kale direğine kelepçeledi - Son Dakika
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Herkes bir anda ona odaklandı! Taraftar kendini kale direğine kelepçeledi

18.03.2022 01:07

Everton ile Newcastle United'ın mücadelesine sahaya atlayan bir taraftara damga vurdu. Genç adam kendini kale direğine kelepçeledi.

Everton ile Newcastle United'ın karşı karşıya geldiği Premier Lig maçında ilginç anlar yaşandı. Bir anda sahaya dalan aktivsit kendisini kale direğine kelepçeledi.

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GÖREVLİLER HEMEN SAHAYA GİRDİ

Mücadelenin 48. dakikasında sahaya atlayan aktivist, kendisini plastik kelepçeyle kale direğine kelepçeledi. Hakem hemen maçı durdururken, görevliler sahaya girdi ve taraftarın yanına koştu. 7-8 dakika boyunca uğraşan görevliler, kelepçeyi kestikten sonra protestocuyu dışarı çıkardı.

Premier Lig'de akıllara durgunluk veren an! Kendisini boynundan kale direğine kelepçeledi
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Son Dakika Spor Herkes bir anda ona odaklandı! Taraftar kendini kale direğine kelepçeledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herkes bir anda ona odaklandı! Taraftar kendini kale direğine kelepçeledi - Son Dakika
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