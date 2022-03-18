Everton ile Newcastle United'ın karşı karşıya geldiği Premier Lig maçında ilginç anlar yaşandı. Bir anda sahaya dalan aktivsit kendisini kale direğine kelepçeledi.
Mücadelenin 48. dakikasında sahaya atlayan aktivist, kendisini plastik kelepçeyle kale direğine kelepçeledi. Hakem hemen maçı durdururken, görevliler sahaya girdi ve taraftarın yanına koştu. 7-8 dakika boyunca uğraşan görevliler, kelepçeyi kestikten sonra protestocuyu dışarı çıkardı.
Son Dakika › Spor › Herkes bir anda ona odaklandı! Taraftar kendini kale direğine kelepçeledi - Son Dakika