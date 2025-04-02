Peş peşe paylaşım yaptılar! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki - Son Dakika
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Peş peşe paylaşım yaptılar! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki

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Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkması dev maçın önüne geçti. Sarı-kırmızılılar, dünya gündemine oturan olaya ilk tepkiyi sosyal medyadan yaptığı peş peşe paylaşımlarla verdi.

02.04.2025 23:29
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk olduğu ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkması müsabakanın bile önüne geçti ve dünya gündemine oturdu. Cimbom, Portekizli teknik adamın bu hareketine ilk tepkiyi sosyal medyadan verdi.

OKAN BURUK YERDE KALDI

Maçın ardından Okan Buruk'un yanına giden Jose Mourinho, Buruk'un yüzüne fiziksel müdahalede bulunarak burnunu sıktı. Yere düşen Okan Buruk, bir süre sonra ayağa kalktı ve kendi futbolcuları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olay sırasında Portekizli teknik adamın yanında olan İrfan Can Kahveci, müdahaleyi engellemeye çalıştı ve Buruk'a yardım etmeye çalıştı.

Herkes bu olayı konuşuyor! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki

GALATASARAY'DAN İLK TEPKİ: SALDIRMAYACAK, HAZMEDECEKSİNİZ

Galatasaray, Jose Mourinho'nun teknik direktörü Okan Burak'a yaptığı müdahaleye ilk tepkiyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi. Sarı-kırmızılılar, Mourinho'nun hareketine tepki olarak yaptığı paylaşımda Okan Buruk'un ligin ilk yarısında Jose Mourinho ile aynı karede yer aldığı fotoğrafı kullanarak "Saldırmayacak, hazmedeceksiniz!" notunu düştü.

Herkes bu olayı konuşuyor! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki

PİNOKYOLU BİR PAYLAŞIM DAHA

Galatasaray, daha sonra bu olayla ilgili bir paylaşım daha yaptı. Pinokyo'nun salıncakta oturduğu bir video paylaşan sarı-kırmızılılar, "Her zaman her yerde en büyük Cimbom" ifadelerine yer verdi.

Dev maçın önüne geçti! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki

MAÇ SONU PAYLAŞIMI DA OLAY

Öte yandan Cimbom, maç sonu paylaşımında ise Fenerbahçe'nin Sebastian Szymanski ofsayt tartışmalarına neden olan golüne gönderme yaptı. Galatasaray, maç sonucunu "Maçın sonucunu mantığa aykırı çizgiler değil, sahadaki mücadele belirledi!" ifadelerini kullanarak paylaştı.

Herkes bu olayı konuşuyor! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki
Peş peşe paylaşım yaptılar! Galatasaray\'dan Mourinho\'nun Okan Buruk\'a yaptığı müdahaleye ilk tepki

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Son Dakika Spor Peş peşe paylaşım yaptılar! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • CİNCON SEVİCİ:
    REZİL RENKLİLER . BABANIZ BEŞİKTAŞTAN DERS ALIN BİRAZ. 41 113 Yanıtla
  • CİNCON SEVİCİ:
    morinhonun haline bak. Birde okan komedyeni nasıl atıyor kendini. 44 87 Yanıtla
  • Bekir Aydoğan:
    Pardon siyah beyaz renksiz takım. Bir maç kazandınızda bakıyorum yazmaya başlamışsınız. Siz ligin neresindeydiniz. Gelen geçen öpüyor. 89 24 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    Beşiktaş'ın olmadığı her derbi birer KAOS'tur. 29 73 Yanıtla
  • Ecevit çakar:
    Bu aşağılık hem fenere hem ülkeye zarar 54 1 Yanıtla
  • rs202020:
    Bu kibirli arkadaş derhal sınır dışı edilmeli.. Fener Cimbom maçları her zaman gergin geçer ama bu kadar rezillik asla kabul edilemez.. ACUN'un eseri..Ligi bile SORVİVOR'a benzetti.. 54 1 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ:
    Mourinho önce takımını adam gibi hazırla 3 pas arka arkaya yapamadılar,berbat bir top oynatiyorsun sonra gel okanla uğraş 53 0 Yanıtla
  • Serdar Dur:
    Karı koca arasına girilmez.. önümüzdeki sene için süslenin yine geliriz. 41 12 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    ZORTINHO SAMİYENDEKİ MAÇTA MAYMUN DİYEREK, KADIKÖY'DE DE OLAN BURUK A BU HAREKETİ YAPARAK. KÖTÜ TEKNİK BECERIKSIZLIĞININ KONYSULMAMASINI SAĞLAMAYA Ç ALIŞIYOR. SAFLAR DA UYUYOR 35 0 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    hakem penaltı vermedi. Mourinho nün hareketi penaltı vara gitmeliydi. ya Okan nasıl bir adamsın. iki teknik direktörde garip davranışlar içinde 4 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Peş peşe paylaşım yaptılar! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki - Son Dakika
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