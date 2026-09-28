Hindistan ile karşılaşan Para Judo Kadın Milli Takımı dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika
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Hindistan ile karşılaşan Para Judo Kadın Milli Takımı dünya üçüncüsü oldu

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Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Para Judo Kadın Milli Takımı, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen IBSA Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya mücadelesinde Hindistan ile karşılaştı. Müsabakalar sonucunda milli takım, organizasyonu üçüncülükle tamamladı.

Para Judo Kadın Milli Takımı, Gürcistan'da düzenlenen IBSA Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Tiflis'te gerçekleştirilen organizasyonda, mili para judo kadınlar takımı, bronz madalya mücadelesinde Hindistan ile karşılaştı.

Müsabakalar sonucunda Para Judo Kadın Milli Takımı, organizasyonu üçüncülükle tamamladı.

Kaynak: AA
Dünya ŞampiyonasıMilli TakımHindistanGürcistanTiflisDünyaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan ile karşılaşan Para Judo Kadın Milli Takımı dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika
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