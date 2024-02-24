Hisarcık'ta Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulu büyük başarı elde etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hisarcık'ta Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulu büyük başarı elde etti

Hisarcık\'ta Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulu büyük başarı elde etti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvasında Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulu öğrencileri 4 birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı. İlçe turnuvasında birinci olan öğrenciler, Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvasına katılmaya hak kazandı.

24.02.2024 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilk ve ortaokullar arası akıl ve zeka oyunları turnuvasında Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulu öğrencileri oynanan 5 oyunda 4 birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

6 Mart 2024 tarihinde yapılacak Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvasına katılacak ilçe birincilerini belirlemek amacıyla, İlçe Gençlik ve Spor Merkezinde ilk ve ortaokullar arası Akıl ve Zeka Oyunları İlçe Turnuvası gerçekleştirildi.

Ortaokullar arası Reversi, Pentago, Mangala, Küre ve Kulami oyunlarının oynandığı turnuvada Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulundan Reversi oyununda Ferhan Ceylin Efenk, Pentago oyununda Sude Akpınar, Mangala oyununda Eylül Kantekin, Kulami oyununda Ela Salman birincilik elde ederek Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvasına katılmaya hak kazanarak turnuvaya damga vurdular. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Dereköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hisarcık'ta Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulu büyük başarı elde etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:45:43. #1.13#
SON DAKİKA: Hisarcık'ta Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulu büyük başarı elde etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement