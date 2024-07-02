Spor

Stat: Münih Futbol Arena

Hakemler: Felix Zwayer, Stefan Lupp, Marco Achmüller (Almanya)

Romanya: Nita, Ratiu, Draguşin, Burca, Magoş (Dk. 38 Racovitan), Marius Marin (Dk. 72 Cicaldau), Man, Stanciu (Dk. 88 Olaru), Razvan Marin, Hagi (Dk. 72 Alibec), Draguş (Dk. 72 Mihaila)

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, de Vrij, Van Dijk, Ake (Dk. 69 Van de Ven), Schouten (Dk. 69 Veerman), Simons, Reijnders, Bergwijn (Dk. 46 Malen), Gakpo (Dk. 84 Weghorst), Depay (Dk. 90+2 Blind)

Goller: Dk. 20 Gakpo, Dk. 82 ve 90+3 Malen (Hollanda)

Sarı kartlar: Dk. 67 Marius Marin, Dk. 81 Stanciu (Romanya), Dk. 78 Dumfries, Dk. 90+4 Malen (Hollanda)

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) son 16 turu maçında Hollanda, Romanya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

20. dakikada Hollanda golü buldu. Simons'un pasıyla sol kanatta buluştuktan sonra ceza sahasına giren Gakpo, Ratiu'dan sıyrılıp açısını düzeltti. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yakın direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1.

63. dakikada Gakpo'nun kaydettiği gol Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına takıldı. Sağdan ceza sahasına gönderilen topu Gakpo kale önünde ağlarla buluşturdu. Pozisyonda hakemler önce gol kararı verdi. Yapılan incelemenin ardından Gakpo'nun ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

83. dakikada Hollanda farkı 2'ye çıkardı. Soldan ceza sahasına giren Gakpo, son çizgide Draguşin'den sıyrıldıktan sonra topu altıpas içindeki Malen'a aktardı. Bu oyuncu tek vuruşla fileleri havalandırdı: 0-2.

90+3. dakikada "Portakallar" bir gol daha buldu. Kendi yarı alanından aldığı topla ceza sahasına kadar giren Malen, kaleciyle karşı karşıya topu ağlara gönderdi: 0-3.

Hollanda bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırırken, Romanya turnuvaya veda etti.