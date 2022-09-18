Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Hollanda ve Polonya 'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası 'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası kadrosu açıklandı - Son Dakika

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