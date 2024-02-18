Hollandalı Atlet Femke Bol, Kadınlar 400 Metrede Dünya Rekoru Kırdı - Son Dakika
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Hollandalı Atlet Femke Bol, Kadınlar 400 Metrede Dünya Rekoru Kırdı

Hollandalı Atlet Femke Bol, Kadınlar 400 Metrede Dünya Rekoru Kırdı

Hollandalı atlet Femke Bol, Hollanda Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metrede 49.24'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı. Bol, geçen yıl kırdığı rekoru geliştirerek altıncı kez 50 saniyenin altına inmeyi başardı. Şimdi ise İskoçya'da düzenlenecek Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda kariyerinin ilk salon şampiyonluğunu elde etmek için mücadele edecek.

18.02.2024 18:59
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Hollandalı atlet Femke Bol, kadınlar 400 metrede 49.24'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Apeldoorn kentinde düzenlenen Hollanda Salon Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan 23 yaşındaki Bol, geçen yıl kırdığı 49.26'lık rekoru geliştirerek tarihi bir başarıya daha imza attı.

Hollandalı atlet, kariyerinde altıncı kez 50 saniyenin altına indi.

Bol, 1-3 Mart tarihlerinde İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda kariyerinin ilk salon şampiyonluğunu elde etmek için mücadele verecek.

Kaynak: AA

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