Hot Wheels Monster Trucks İstanbul\'da

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, DÜNYANIN en heyecan verici gösterilerinden biri olan Hot Wheels Monster Trucks Live, bu haftasonu Sinan Erdem Spor Salonu'nda izleyicilerle buluştu.

Dünyanın en heyecan verici gösterilerinden biri olan Hot Wheels Monster Trucks Live, bu hafta sonu Sinan Erdem Spor Salonu'nda izleyicilerle buluştu. İstanbul'a gelen dev tekerli canavar kamyonların salon içindeki hazırlıkların tamamlanmasının ardından şov bugün başladı. Bone Shaker, Tiger Shark, Mega Wrex ve daha birçok ikonik araç sahnede gösterilerini gerçekleştirdi.

Aileler, çocuklar ve adrenalin tutkunları için eşsiz bir hafta sonu vadeden Hot Wheels Monster Trucks Live, İstanbul'da ilk kez sahne alacak olmanın heyecanını yaşıyor.

ÇOCUKLAR HEYECANLI

Hot Wheels Trucks Live'ı izlemeye gelen çocuklar ellerindeki bayrakları sallarken yanlarında getirdikleri Hot Wheels oyuncaklarıyla da oynadı. Mikrofonlara konuşan çocuklar, oynadıkları oyuncakların dev halini gördükleri için çok heyecanlı olduklarını belirtti.