Hüseyin Eroğlu: "Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu" - Son Dakika
Üye Girişi

Hüseyin Eroğlu: "Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu"

03.04.2022 22:58
Hüseyin Eroğlu: "Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 2-0'lık Adanaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 2-0'lık Adanaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu. Haftalar sonra düşme potasının üzerine çıktık" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta maçında Altınordu, konuk ettiği Adanaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, açıklamalarda bulundu.

Eroğlu, "Bugün bizi desteklemeye gelen evlatlarımıza çok teşekkür ederim. Pandemi sürecinden kısıtlamalar nedeniyle buradan uzak kalmışlardı. Şimdi tribünü doldurdular. Bu galibiyet de onlara armağan olsun. 3 haftadır gol yemeden kazanıyorduk bu bizim için çok büyük bir artıydı. Bugün Adanaspor gibi iyi bir takıma karşı oynadık. İlk yarıda pozisyon verdiğimiz dakikalar vardı ama hep oyunun içindeydik. İkinci yarıda çalıştığımız şekilde gol atmamız bizim için çok anlamlıydı. 2-0'dan sonra da rakip 10 kişi kaldı zaten. Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu. Haftalar sonra düşme potasının üzerine çıktık. Seriyi yakaladıktan sonra bunu uzun süreli yapacağımıza inanıyorum. Daha önceki yıllarda da bunu başarmıştık. Şu anda dörtte dört yaptık ve gol yemedik. İyi takımlara karşı kazanmamız çok anlamlı. Bugün mutlu uyuyacağız. Yarından itibaren tüm planlarımız hafta sonu oynayacağımız Eyüpspor maçına olacak. Bütün oyuncularımı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

YORUMLAR
500
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Adanaspor: 0 Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Adanaspor: 0 Altınordu seriyi sürdürecek Altınordu seriyi sürdürecek

Hüseyin Eroğlu, Spor Toto, Altınordu, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hüseyin Eroğlu: 'Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu' - Son Dakika


Son Dakika
22:33 Bu karşılaşmada her şey yaşandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı berabere bitti
22:25 Nisan ayında vatandaşların cebini yakından ilgilendiren konular gündemde olacak! İşte o 4 konu başlığı
22:05 Merakla beklenen Millet İttifakı adayı açıklaması CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi: Kesin kazanacak bir aday olacak
21:58 Maçta tepki sesleri yükseldi! Hakem Zorbay Küçük'ün, Trabzonspor-Beşiktaş maçında verdiği karar eleştiri oklarının hedefi oldu
21:56 Gülme krizine sokan skeç için Bakan Fahrettin Koca'dan teşekkür mesajı geldi
21:04 Husumetli aileler arasında kavga çıktı: 14 yaralı
21:01 Meteoroloji 26 ili uyardı! Sağanak yağış etkisini gösterecek
20:59 Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi görsel şölen sundu! Abdullah Avcı gözlerine inanamadı
20:03 Taraftarlar konuk takımın futbolcularına saldırdı! Maç yaklaşık 1 saat durdu
19:30 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 21 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 23:04:37. #1.12#
SON DAKİKA: Hüseyin Eroğlu: "Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement