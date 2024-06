İlk 11\'de oynatacak mı? Montella\'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri

Spor

EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan ve ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, bu maç öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella'nın açıklamaları şöyle:

"BEN BURADA GÜVEN VE İNANÇ AŞILAMALIYIM"

"Zaman daralıyor, başlangıça yaklaşıyoruz. Biraz heyecanlıyız. Çok büyük hedeflerimiz olmalı. Alabileceğimiz skorların kabul edilebilir olmalı. Çok başarılı olmak için çok çalışmamız gerekiyor. Her insan stresi farklı şekillerde yaşayabiliyor. Ben hem güven hem de inanç aşılamak istiyorum. Stresin bizi engellemesi değil, bize güç vermesi gerekiyor.

"İDEAL 11'MİZ YOK" ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

Futbol artık 16 kişiyle oynanıyor. Hep aynı oyuncularla oynamaya devam ederseniz, 70. dakikadan itibaren farklı bir kadroyla sahada olursunuz. Maçın kaderini değiştirecek isimler, sonrada giren isimler olacak.

KADRO TERCİHİ

Bence kadromuzda doğru bir karışım yaptık. Hem deneyimli oyuncularımız var hem de genç oyuncularımız var. Herkes kazanarak başlamak ister. Kazanırsak benim için güzel bir doğum günü hediyesi olur. Bu tarz hazırlıklar kademeli olmalı, şu an tam anlamıyla hazır olursak maç günü pilimiz bitebilir.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Hakan'ın şu an en iyi bölgesinde oynadığını düşünüyorum. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Arda ise hem Fenerbahçe'de hem de Real Madrid'de genelde sağ kanatta oynadı. Tek başına oynasaydı on numara olabilirdi ama şu an için sağ kanat oynamaya daha yakın gibi. En önemlisi dengeyi iyi kurabilmek. Son maçta iyi oynadı ama isteklerimizi tamamıyla anlaması gerekiyor. Arzumuz var, onunla başlayabiliriz. Ancak sonradan da oyuna alabilirim onu. Şu an karar aşamasındayım.

"SABIRLI OLMAMIZ GEREKİYOR"

Bizim ilk hayalimizin başladığı nokta Gürcistan maçı, ikinci hayalimiz de gruptan çıkmak. Adım adım ilerlemek istiyoruz. Çok büyük hayallere sahip olmalıyız ama küçük adımlarla ilerlemeliyiz. Gürcistan iyi kapanan bir takım sabırlı olmamız gerekiyor. Bu maçta sabır çok önemli. Biz de 5 tane genç futbolcu var. Bu futbolcular hala U21'de devam edebilir yaş olarak baktığımızda. Bu futbolcuların hepsi hemen hemen aynı bölgede oynuyor, onları aynı anda oynatmak bir kumar olabilir."