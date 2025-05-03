İngiltere bunu konuşuyor! Takımı şampiyon oldu, yerinden kalkıp sevinmedi bile - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İngiltere bunu konuşuyor! Takımı şampiyon oldu, yerinden kalkıp sevinmedi bile

İngiltere bunu konuşuyor! Takımı şampiyon oldu, yerinden kalkıp sevinmedi bile

Championship'ten Premier Lig'e yükselen Leeds Unitedlı oyuncular son maçın sonrasında şampiyonluğu kutlarken, takımdan gönderilmesi beklenen Teknik Direktör Daniel Farke kutlamalara katılmadı. Bu görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

03.05.2025 17:21  Güncelleme: 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Championship'te 100 puan toplayarak ligi lider tamamlayan ve adını Premier Lig'e yazdıran Leeds United'da maç sonu çok konuşulacak görüntüler yaşandı.

Leeds United, ligin 46. ve son hafta maçında Plymouth'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte oyuncular, taraftarlarıyla birlikte büyük bir sevinç yaşarken teknik direktör Daniel Farke'nin kameralara yansıyan görüntüsü dikkat çekti.

FARKE YERİNDEN KALKIP KUTLAMALARA KATILMADI

Takım ve taraftarın Premier Lig'e yükselme sevincini yaşadığı sırada kameraların bir anda Daniel Farke'yi gösterdiği sırada tecrübeli hocanın düşünceli bir şekilde yedek kulübesinde oturduğu ve takımının yanına giderek şampiyonluk kutlamalarında yer almadığı görüldü. Farke'nin bu davranışının, Leeds United yönetiminin uzun zamandır yeni teknik direktör aramasıyla doğrudan bağlantılı olduğu şeklinde yorumlandı. Bu görüntüler başta İngiltere olmak üzere sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Leeds United AFC, Daniel Farke, İngiltere, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere bunu konuşuyor! Takımı şampiyon oldu, yerinden kalkıp sevinmedi bile - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Muhammed Akici:
    cefasını çektiği takımın sefasını kim sürecek diye düşünüyodur 21 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    gevşek değil o yüzden . 11 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 19:26:44. #7.11#
SON DAKİKA: İngiltere bunu konuşuyor! Takımı şampiyon oldu, yerinden kalkıp sevinmedi bile - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.