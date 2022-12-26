Premier Lig'de sürpriz şampiyonluk adayı! Leicester'ı dağıttılar, zirveye korku saldılar

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın satın aldığı Newcastle United, İngiltere Premier Lig'de devlerin tahtını sallıyor. Newcastle, Premier Lig'in flaş ekiplerinden Leicester City'yi 3-0'lık skorla mağlup etti. Ligde maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşen Newcastle, üst üste altıncı galibiyetini aldı.
Newcastle, Leicester City'nin fişini 32 dakikada çekti. 3'üncü dakikada Chris Wood penaltıdan perdeyi açtı. 7'de Almiron farkı 2'ye yükseltti. 32'de ise Joelinton maçı 3-0'a getirdi. Newcastle, maçı bu skorla tamamladı.
Newcastle United, Ekim 2021'de 353 milyon euro bedelleSuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a satılmıştı. Sezon başında Eddie Howe'u göreve getiren Newcastle, 16 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
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