Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, Newcastle United ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika
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Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, Newcastle United ile 3-3 berabere kaldı

21.08.2022 21:36
Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, Newcastle United ile 3-3 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında son şampiyon Manchester City, deplasmanda Newcastle United ile 3-3 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında son şampiyon Manchester City, deplasmanda Newcastle United ile 3-3 berabere kaldı.

Manchester City, Londra'daki St. James' Park'ta oynanan maçın 5. dakikasında Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'ın golü ile 1-0 öne geçti.

Maçın 28. dakikasında Miguel Rejala'ın golü ile beraberliği yakalayan Newcastle United, 39. dakikada Callum Wilson'ın fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçerek soyunma odasına bu skorla gitti.

Ev sahibi ekip, mücadelenin 54. dakikasında Kieran Trippier ile bulduğu golle farkı ikiye çıkardı.

Manchester City, 60. dakikada Erling Haaland ve 64. dakikada Bernardo Silva'nın golleri ile skoru 3-3'e getirdi ve iki farklı geriye düştüğü maçta bir puan almayı başardı.

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Kaynak: AA

İlkay Gündoğan, Manchester, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, Newcastle United ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, Newcastle United ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika
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