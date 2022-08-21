Manchester City, 60. dakikada Erling Haaland ve 64. dakikada Bernardo Silva'nın golleri ile skoru 3-3'e getirdi ve iki farklı geriye düştüğü maçta bir puan almayı başardı.

Kaynak: AA

İlkay Gündoğan, Manchester, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, Newcastle United ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika

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