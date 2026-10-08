IOC, 2036 Olimpiyat Oyunları ev sahibini 2029'un ortasındaki oturumda belirleyecek - Son Dakika
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IOC, 2036 Olimpiyat Oyunları ev sahibini 2029'un ortasındaki oturumda belirleyecek

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IOC, 2036 Olimpiyat Oyunları ev sahibinin belirlenmesine ilişkin takvimi duyurdu. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu adaylar için 31 Ekim'den sonra yeni aday kabul edilmeyecek; ev sahibi kent 2029'un ortasındaki IOC oturumunda belirlenecek.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2036 Olimpiyat Oyunları ev sahibinin belirlenmesine ilişkin takvimi duyurdu.

IOC'den yapılan açıklamaya göre 2036 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmak isteyen ve IOC ile "sürekli diyalog" sürecinde bulunan adaylar Türkiye, Almanya, Macaristan, Hindistan, Katar, Güney Kore ve Güney Afrika oldu.

31 Ekim'den sonra yeni aday kabul edilmeyecek süreçte, aday kentlerin projeleri kasım ayında IOC'nin komisyonuna sanal olarak sunulacak.

IOC Yürütme Kurulunun Mart 2027'de kısa listeye kalan adayları duyuracağı ve "stratejik diyalog" aşamasını başlatacağı kaydedilen açıklamada, aday kent için bu aşamada yasal ve mali garantiler sunulacak, komisyon ise aday bölgelere saha ziyaretleri yapacak.

Ev sahibi kent, 2029 yılının ortasında düzenlenecek IOC oturumunda üyelerin oylarıyla belirlenecek.

Aday projeler; tesis planı ve sporcu deneyimi, finansman stratejisi, siyasi ve kamuoyu desteği, organizasyon kapasitesi ile ev sahibi topluluklara uzun vadeli fayda sağlayacak miras stratejisi gibi teknik kriterlere göre incelenecek.

Kaynak: AA
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