İshak Kurt, Karşıyaka ile Gol Peşinde

Spor

Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazar günü 23 Elazığ FK'yı Alsancak Stadı'nda binlerce taraftarının desteğiyle ağırlamaya hazırlanan Karşıyaka'nın gözü yıldız golcüsü İshak Kurt'ta olacak. Kaf-Kaf'a imza atmadan önce son iki sezonda 3'üncü Lig'in gol kralı olan İshak, yeşil-kırmızılı formayla çıktığı ilk iki maçta şanssızlığı yenemedi. Daha önce 2022-2023 sezonunda Play-Off oynadığı Efeler 09'da 24 golle, geçen sezon da şampiyonluğa ulaştığı Adana 1954'te 22 golle üst üste iki kez krallık tacını da takan 31 yaşındaki yıldız, Karşıyaka formasıyla ilk kez Elazığ FK önünde ağları sarsmayı istiyor.