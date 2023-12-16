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İşitme engelli genç tekvando sporcusu Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
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İşitme engelli genç tekvando sporcusu Türkiye Şampiyonu oldu

Kayseri'de yaşayan işitme engelli Dudu Gökçe Pumak, spor hocasının teşvikiyle başladığı tekvando sporunda 3 defa Türkiye Şampiyonu oldu. Şimdi ise Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

İşitme engelli genç tekvando sporcusu Türkiye Şampiyonu oldu
16.12.2023 - 10:42,  Güncelleme: 10:46
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KAYSERİ'de yaşayan işitme engelli Dudu Gökçe Pumak (15), ailesiyle parkta otururken spor hocasının kulağındaki işitme cihazını fark edip, spora teşvik etmesiyle başladığı tekvando sporunda 3 defa Türkiye Şampiyonu oldu. Dünya şampiyonasına hazırlanan Pumak, "Küçükken kulağımda işitme kaybım varmış ama doktorlar küçük olduğum için tedaviye gerek duymamışlar. Zaman geçtikçe ailem fark etmiş ve tedavim başlamış. Yaklaşık 7 yıldır tekvando ile uğraşıyorum. 3 defa Türkiye şampiyonu oldum. 2 defa Türkiye ikinciliği ve 3 defa da uluslararası yarışmalarda üçüncülüğüm var. İşitme Engellilerin Dünya Şampiyonaları için seçmeler olacak. İnşallah orada birinci olarak dünya şampiyonasına gitmeye hak kazanacağım" dedi.

Melikgazi ilçesinde yaşayan işitme engelli 10'uncu sınıf öğrencisi Dudu Gökçe Pumak'ın küçükken kulağında işitme kaybı meydana geldi. Ailesinin farkettiği durum sonrası Pumak, işitme cihazı kullanmaya başladı. Pumak, 7 sene önce ailesiyle beraber Gültepe parkında otururken tekvando hocası Yavuz Sayan ile tanıştı. Sayan, işitme engelli sporcular yetiştirdiğini belirterek, Dudu'yu da bu spora başlatmak istediğini söyledi. Pumak'ın ailesini tekvando sporu yapması için ikna eden Sayan, Dudu'yu kendi spor salonuna götürdü. Daha önce hiçbir spor dalıyla uğraşmayan Dudu, geçen süreçte tekvandoda önemli başarılar kazandı. Yarışmalara hazırlanan Dudu Gökçe Pumak, 3 kez Türkiye şampiyonu, 2 kez Türkiye ikincisi ve 3 kez de uluslararası yarışmalarda üçüncülük elde etti. Dudu'nun şimdi ki hedefinde Kırgızistan'da düzenlenecek olan Deafolimpik Dünya Şampiyonası'nda birinci olup, olimpiyatlara gitmek var.

"O ZAMANLAR HİÇBİR SPORLA ALAKAM YOKTU"

Yaşadığı süreci anlatan Dudu Gökçe Pumak, "Yaklaşık 7 yıldır tekvando ile uğraşıyorum. Tekvando sporuna, ailemle beraber Gültepe Parkı'nda otururken, Yavuz hocamın kulağımdaki işitme cihazını görüp, yanıma gelip ve ailemle tanışmasıyla başladım. O zamanlar hiçbir sporla alakam yoktu. Bu spora başladım. Sonrasında ilgimi çekti ve sevdim" diye konuştu.

"HAFTANIN HER GÜNÜ ANTRENMANLARIMIZ OLUYOR"

Kulağındaki işitme kaybının nasıl geliştiğinden ve günlük antrenmanlarından bahseden Pumak, "Küçükken kulağımda işitme kaybım varmış ama doktorlar küçük olduğum için tedaviye gerek duymamışlar. Zaman geçtikçe ailem fark etmiş ve tedavim başlamış. Kulağımda şu an işitme cihazı olduğu için böyle rahat konuşabiliyorum. Kulağımda cihaz olmayınca neredeyse duyamayacak gibi oluyorum. Hemen hemen haftanın her günü antrenmanlarımız oluyor. Sabah akşam çift antrenman yapıyorum. Belirli günler sabahları fitness yapıyoruz. Bazı günler ise sadece teknik üzerine çalışıyoruz. Sabah ve akşam 1 buçuk saat antrenmanlarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

"ÇEVREMDE İŞİTME ENGELİMDEN DOLAYI 'YAPAMAZSIN' DİYENLER OLDU"

Katıldığı yarışmalara değinen Pumak, "Bir çok yarışmaya katıldığım için yarışmaların sayısını bilmiyorum. 3 defa Türkiye şampiyonu oldum. 2 defa Türkiye ikinciliği ve 3 defa da uluslararası yarışmalarda üçüncülüğüm var. 11 Ocak'ta İşitme Engellilerin Dünya Şampiyonaları için seçmeler olacak. İnşallah orada birinci olarak dünya şampiyonasına gitmeye hak kazanacağım. Dünya şampiyonasında da inşallah birinci olup, daha sonrasında düzenlenecek olan olimpiyatlara katılacağım. Çok güzel ve herkesin isteyerek yapabileceği bir spor. Kolay bir spor değil. Biraz canın yanıyor illaki dövüş sporu sonuçta. Tekvando sporunu herkese tavsiye ederim. Çevremde işitme engelimden dolayı 'yapamazsın' diyenler oldu ama hiçbirini önemsemedim. Onların ne dedikleri benim için çok önemli değil. Ailem her zaman arkamda olduğu için hiç sorun yaşamadım" dedi.

Dudu Gökçe Pumak'ın spor hocası Tekvando Milli Takım antrenörü Yavuz Sayan (48) ise, şöyle konuştu:

"Dudu parkta oynarken, kulağındaki işitme cihazını gördüm. Kendilerine milli takım antrenörü olduğumu ve bu tarz çocuklarla çalışma yapıp, başarılı sporcular yetiştirdiğimizi söyledim. Dudu'da ilk fırsatta salonumuza gelerek ilk çalışmadan sonra kanaat getirip, disiplinli ve istikrarlı bir şekilde antrenmanlarımıza devam etti. Dudu ile hedefimiz büyük. İşitme engelliler milli takım seçmesine davet edildi. Burayı başarılı bir şekilde atlatıp, Kırgızistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nın kadrosuna girmeye çalışıyoruz."

Kaynak: DHA
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