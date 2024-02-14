İşitme Engelli Genç Tekvandocu Merve Tüm, Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor - Son Dakika
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İşitme Engelli Genç Tekvandocu Merve Tüm, Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor

İşitme Engelli Genç Tekvandocu Merve Tüm, Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor

Kayseri'de sosyal medyada gördüğü videolardan etkilenerek tekvandoya başlayan 18 yaşındaki işitme engelli Merve Tüm, milli takıma seçilme başarısı gösterdi. Altın madalya hedefiyle Dünya İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası'na hazırlanan Merve, Kırgızistan'da düzenlenecek olan şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek. Antrenörü Yavuz Sayan, Merve'nin başarısından gurur duyduklarını ve dünya şampiyonasında başarılı olacağına inandıklarını belirtti.

14.02.2024 11:05  Güncelleme: 11:16
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Kayseri'de sosyal medyadaki videolardan etkilenerek 6 ay önce başladığı tekvandoda milli takıma seçilme başarısı gösteren 18 yaşındaki işitme engelli Merve Tüm, altın madalya hedefiyle Dünya İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Sosyal medyada gördüğü paylaşımlardan etkilenerek tekvandoya ilgi duyan Kocasinan İşitme Engelliler Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencisi Merve, annesini de ikna ederek spor salonu arayışına girdi.

Kayseri Atletizm Spor Kulübünde antrenör Yavuz Sayan ile tanışan ve tekvandoya başlayan Merve, 12 Ocak'ta Ankara İsmet Iraz Spor Salonu'nda düzenlenen milli takım seçmelerinde 46 kiloda ilk sırada yer aldı.

Yaklaşık 6 aylık kariyerinde ilk altın madalyasını kazanan ve milli takım hayaline kavuşan Merve, 25-30 Mart'ta Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Dünya İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

Merve Tüm, arkadaşının yardımıyla işaret diliyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvandoyu çok sevdiğini söyledi.

Hedefinin dünya birinciliği olduğunu dile getiren Merve, "Yavuz hocayla çalışmak güzel bir duygu ve çok mutluyum. Hedefim, dünya şampiyonasında birinci olmak ve bayrağımızı dalgalandırmaktır. Disiplinli çalışarak milli takım seçmelerinde şampiyon oldum." dedi.

Merve, yeni başarılar elde ederek herkese örnek olmak istediğini belirtti.

Antrenör Yavuz Sayan: "Kızımızdan umutluyuz"

Antrenör Yavuz Sayan da Ankara'da düzenlenen İşitme Engelliler Milli Takım seçmelerine 8 sporcu ile katıldıklarını ve çok sayıda madalya kazandıklarını dile getirdi.

Sayan, Merve'nin başarısının kendilerini şaşırttığını ve gururlandırdığını aktararak, şöyle konuştu:

"6 ay gibi kısa zamanda antrenmanımıza dahil olup, ilk girdiği müsabakada Türkiye şampiyonu olması bizi de mutlu etti. Kırgızistan'da yapılacak dünya şampiyonası kadrosuna girmeyi başardı. Ciddi, disiplinli ve özverili çalışmanın akabinde de bu başarıyı elde ettik. İnşallah kızımızdan umutluyuz. Gideceği dünya şampiyonasında milli takımla, ülkemizi çok güzel bir şekilde temsil ederek, İstiklal Marşı'mızı okutup ülkemize döneceğine ümidimiz tamdır."

Merve'nin verilen görevleri ve sorumlulukları yerine getirdiğini vurgulayan Sayan, "Kızımız iki gözünde 3,5 derece gözlük kullanıyor Bu da antrenman ve müsabakasını olumsuz etkiliyor ama gözlerinde problem olmasına rağmen gerçekten normal gören öğrencilerimizden teknikleri daha hızlı öğrenip büyük gayret sarf ediyor." ifadelerini kullandı.

Sayan, engelli sporcuların başarıya ulaşmalarında hiçbir engel olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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