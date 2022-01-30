Üye Girişi
İşitme engelli milli karateci, ilk olimpiyatında madalya istiyor - Son Dakika

İşitme engelli milli karateci, ilk olimpiyatında madalya istiyor

30.01.2022 11:01
İşitme engelli milli karateci, ilk olimpiyatında madalya istiyor

Karatede dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü bulunan işitme engelli milli sporcu Zeynep Erdoğan, ilk kez katılacağı olimpiyatlarda da altın madalyayı hedefliyor.

Karatede dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü bulunan işitme engelli milli sporcu Zeynep Erdoğan, ilk kez katılacağı olimpiyatlarda da altın madalyayı hedefliyor.

Sağ kulağında yüzde 55, sol kulağında ise yüzde 62 işitme kaybı bulunan Ankara Türkgücü Ülküspor Kulübü sporcusu 24 yaşındaki Erdoğan, küçük yaşlarda futbolla başlayan spor tutkusunu, üniversite hocasının tavsiyesi üzerine karateyle devam ettirdi.

Azim göstererek 1,5 yılda karate branşında kendisini geliştiren Erdoğan, ilk kez katılmasına rağmen Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanarak önemli başarı sağladı. Erdoğan, katılmaya hak kazandığı ve 1-15 Mayıs'ta Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde gerçekleştirilecek İşitme Engelliler 24. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda da (Deaflympics) altın madalya alarak ülkesini gururlandırmayı arzuluyor.

Erdoğan: "Altın madalyayı getirmek istiyorum"

Milli sporcu Zeynep Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite eğitimi sırasında hocasının tavsiyesiyle karateye başladığını, yaklaşık 1,5 yıldır bu sporu yaptığını dile getirdi.

İlk hedefinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu ve bunu başardığını, 2019'da Avrupa üçüncülüğü, 2021'de dünya ikinciliği elde ettiğini anlatan Erdoğan, Brezilya'da düzenlenecek yaz olimpiyatları için de çok sıkı çalıştığını aktardı.

Antrenmanlarını altın madalya hedefiyle sürdürdüğünü vurgulayan milli karateci, şunları kaydetti:

"Eksik olduğum noktalara çalışıyorum. En büyük hedefim, olimpiyatlarda altın madalya kazanma duygusunu yaşamak. Türk bayrağını göndere çektirmek istiyorum. Ülkeme, aileme altın madalyayı getirmek istiyorum. Katıldığım ilk dünya ve Avrupa şampiyonluklarında derecem var. Şimdi Allah'ın izniyle olimpiyatlarda altın madalyayı getireceğim. Buna yürekten inanıyorum. Benim için ilkler önemlidir. Bu kez ilk defa katılacağım olimpiyatta altın getireceğim. Merdivenin ikinci basamağını gördüm, birinci basamağı için yüreğimle maça çıkıp elimden geleceği yapacağım."

Antrenörünün Zeynep'e güveni tam

Antrenörü Nazım Başol, kulübe karate için ilk başvurduğunda Zeynep'in gözlerindeki ışığı gördüğünü belirtti.

Kendisinin çok kısa sürede karateye uyum sağladığının altını çizen Başol, "İlk çıktığı müsabakalarda hep madalya kürsüsündeydi. Zeynep'in şimdi hedefi olimpiyatlarda birinciliği alıp, Türk bayrağını göndere çektirmek. Çok fedakarca çalışıyor. Antrenmanlarını aksatmaz. Sporcumuzdan kesinlikle umutluyum. Kürsüye çıkıp şampiyon olma hedefimiz var. Bu azimli çalışmasının sonucunda şampiyon olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500

Milli Sporcu, Engelli, Milli, Altın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İşitme engelli milli karateci, ilk olimpiyatında madalya istiyor - Son Dakika Spor


Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme         
11:02
Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama         
10:37
Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz         
08:35
Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde         
19:18
Şehir merkezinde güpegündüz çifte cinayet! Birinin kulağı da kesilmiş Şehir merkezinde güpegündüz çifte cinayet! Birinin kulağı da kesilmiş         
17:38
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01

Son Dakika Haberleri
11:02 Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme
11:01 Başakşehir'e bomba transfer! Premier Lig'den usta kanat geliyor
10:37 Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama
10:22 Gonca Vuslateri, Serdar Ortaç'ın "Kürtaj oldular" sözlerine sert çıktı: Bu nasıl leşlik
10:18 Kas hastası eşi için gelen yorumlara isyan etti: Cinsel hayatımız çok iyi, bizi rahat bırakın
09:55 Buzlanma nedeniyle İstanbul'da polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 2'si ağır 10 yaralı var
09:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın twitter paylaşımı: Masaya nasıl oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar
09:11 Ekrem İmamoğlu, MOBESE görüntüleri hakkında konuştu: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kellesini aldı
09:09 Kredi kartı işlemlerinde değişiklik yapıldı! Yeni azami faiz oranı belirlendi
08:38 ABD'de 4 eyalette acil durum ilan edildi! Kar 100 binden fazla kişiyi de elektriksiz bıraktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 11:10:22. #1.13#
SON DAKİKA: İşitme engelli milli karateci, ilk olimpiyatında madalya istiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement