İskenderunspor Başkanı Kulübü Devretme Kararı Aldı - Son Dakika
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Spor

İskenderunspor Başkanı Kulübü Devretme Kararı Aldı

İskenderunspor Başkanı Kulübü Devretme Kararı Aldı

TFF 2. Lig takımlarından İskenderunspor'un başkanı Hakan Bolat, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kulübü devretme veya kapatma kararı aldığını açıkladı. Bolat, beklediği desteği göremediğini ve bir ay içinde kulübü isteyen birine devredeceğini belirtti.

29.05.2024 19:43
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TFF 2'nci Lig ekiplerinden İskenderunspor'da Kulüp Başkanı Hakan Bolat, ekonomik anlamda dayanacak gücünün kalmadığını, beklediği desteği görmediğini belirterek, kulübü bir ay içerisinde isteyene devredeceğini talipli olmazsa kapatacağını söyledi.

İskenderunspor Kulüp Başkanı Hakan Bolat, kulüp tesislerinde yaptığı basın toplantısında kulüple ilgili kesin kararlar aldığını belirtti. Artık yorulduğunu ve dayanacak gücünün kalmadığını ifade eden Bolat, "Çocukluk aşkımı buraya kadar getirebildim. Stadı olmayan, 14 ay başka şehirlerde maçlarını oynayan bir takım olarak play-off maçlarına kadar kalabilme gibi bir başarı grafiği çizdik. Hatayspor'a verilen desteğin 5'te 1'inin bize verilmesi halinde yükü taşıyabiliriz. Ama bugüne kadar bu beklentimiz olmadı. Tek başına bu işler yürümüyor. Ben yalnız kaldım. Üstelik ekonomi iyiye gitmiyor. Bunun üstesinden gelebilecek durumum kalmadı. Birçok yerde şehir takımlarına belediyeler destek olmakta. Ancak ne büyükşehirden ne ilçe belediyesinden gereken destek verilmiyor. Bugüne kadar bize sadece destek olan yalnız bırakmayan AK Parti Hatay Milletvekilimiz Abdulkadir Özel başta olmak üzere bugüne kadar bize destek olan sponsorlarımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ben yine çocukluk aşkım turuncu-mavili takımıma ne zaman ihtiyacı olsa destek olmaya devam edeceğim" dedi.

Kaynak: DHA

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